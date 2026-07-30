Valul de incendii se mută spre Grecia, Italia și Europa Centrală. „2026 e doar începutul”, avertizează un climatolog despre viitorul Europei

Grecia, Italia și Europa Centrală se confruntă cu un risc tot mai ridicat de incendii de vegetație în perioada următoare, în timp ce Spania și Franța rămân încă sub asediul flăcărilor, a avertizat miercuri șefa Centrului de Coordonare a Răspunsului de Urgență al UE.

„Dacă ajunge și în Peninsula Iberică, toată Europa va fi în flăcări"

Maria Zuber, șefa centrului european, a declarat că valul de căldură din prezent va face ca următoarele zile să fie „foarte dificile" în Franța, dar a avertizat că și alte state trebuie să se pregătească pentru posibile dezastre iminente. „Următorul risc se îndreaptă deja spre Grecia și spre Europa Centrală", a spus Zuber în fața jurnaliștilor. „Grecia a fost cruțată până acum, dar vedem că riscul se mută și acolo. Italia se va confrunta cu pericolul la începutul lunii august, iar va trebui să vedem ce se întâmplă cu Peninsula Iberică — pentru că, dacă și acolo situația se agravează, vom avea toată Europa în flăcări", a explicat ea.

Prognozele reflectă condițiile meteorologice care favorizează izbucnirea și răspândirea rapidă a incendiilor — temperaturi ridicate, aer uscat, vânt și lipsa precipitațiilor. Schimbările climatice intensifică aceste condiții calde și uscate, permițând incendiilor să se extindă mai rapid și să ardă mai mult timp.

Europa a trecut anul trecut prin cel mai grav sezon de incendii din istoria înregistrărilor, cu peste un milion de hectare de teren mistuite de flăcări. Potrivit lui Zuber, situația din acest an este, până acum, similară. „Există posibilitatea ca acesta să fie un nou record", a avertizat ea.

Centrul UE coordonează trimiterea de aeronave și pompieri către țările care solicită sprijin de urgență, folosind resurse puse în comun de statele europene și închiriate de UE. Până acum, au fost trimise șapte avioane și patru elicoptere în Franța, respectiv șase avioane și trei echipe terestre de pompieri forestieri în Spania. Nu toate aeronavele din flota UE sunt în prezent ocupate, unele fiind poziționate preventiv în estul și centrul Europei, pe măsură ce riscul crește în aceste regiuni, a precizat Zuber.

„Vara socotelilor"

Un nor gros, de culoare galben-portocalie, a plutit duminică deasupra orașului Bordeaux, acoperind soarele și estompând conturul turlelor catedralei orașului. Particule fine de cenușă usturau ochii și iritau gâtul locuitorilor. La circa 30 de kilometri vest de oraș, un incendiu de proporții a ars atât de violent încât și-a generat propriul sistem meteorologic.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva", a spus Roger Peuron, în vârstă de 89 de ani, inginer pensionar, născut înainte de al Doilea Război Mondial, care a fost nevoit să-și părăsească locuința pe măsură ce flăcările se apropiau. Cuvintele lui ar putea exprima sentimentele a milioane de europeni.

Incendii devastatoare, valuri de căldură sufocante, furtuni bizare — vara anului 2026 a doborât deja recorduri meteorologice în mai multe țări europene. Pe un continent care a supraviețuit la secole de tulburări — războaie devastatoare, epidemii ucigătoare — de această dată vremea în sine este cea care aduce Europa aproape de un punct de rupere.

Peste 300.000 de oameni au fost strămutați în Franța și Spania, unde cele mai mari incendii din istoria modernă a celor două țări au declanșat cele mai ample evacuări din timp de pace, cu sate distruse și sute de mii de hectare mistuite. Milioane de alți europeni se confruntă cu temperaturi care depășesc frecvent 40 de grade Celsius.

Valul de căldură a dus la anularea unor concerte și festivaluri, a scurtat etapa finală a Turului Franței la ciclism și a determinat scurtarea programului de lucru la Muzeul Luvru și Turnul Eiffel. Incendii au izbucnit și în Highlands-ul scoțian. La Londra, organizatorii unei conferințe despre gestionarea căldurii extreme au fost nevoiți să o anuleze. Numai în luna iunie, valul de căldură a provocat cel puțin 10.000 de decese în Europa — o cifră care ar putea fi, de fapt, subestimată.

„2026 este doar începutul“

„Europa este epicentrul impactului" schimbărilor climatice, a declarat Johan Rockström, om de știință suedez și director al Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Germania. „2026 este doar începutul. Situația se va agrava inevitabil, din ce în ce mai mult, până în punctul în care, mă tem, vom depăși limitele capacității noastre de adaptare", a adăugat el.

Europa nu este, desigur, singurul continent afectat — valuri de căldură au lovit și Australia și Japonia anul acesta, inundații au devastat Kenya și Angola, iar o furtună de zăpadă a paralizat estul Statelor Unite. Țările în curs de dezvoltare din emisfera sudică rămân, de altfel, mai vulnerabile decât Europa bogată la efectele schimbărilor climatice. Totuși, niciun alt continent nu s-a încălzit la fel de rapid ca Europa, care înregistrează un ritm de aproape două ori mai mare decât media globală din anii '90 încoace.

Case fără aer condiționat, păduri vulnerabile la foc

Deși încă mai răcoroasă decât alte regiuni ale lumii, precum sud-vestul Statelor Unite sau Golful Persic, Europa este mai puțin pregătită să facă față căldurii, întrucât clădirile sale sunt adesea lipsite de aer condiționat și au fost construite pentru a reține căldura. Omogenitatea copacilor de pe dealuri și câmpiile de coastă, mulți dintre ei plantați în perioade mai reci și mai umede, îi face periculos de inflamabili în sezonul incendiilor.

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„Cu acest val de căldură și aceste incendii, se poate spune că situația începe să devină de nesuportat", a declarat Sonia Seneviratne, climatolog elvețian la Institutul Federal de Tehnologie din Zurich.

În Spania, premierul Pedro Sánchez a declarat „stare de urgență climatică", afirmând că aceasta va necesita un pact național pentru a „ataca structural cauza problemei". În Franța, președintele Emmanuel Macron s-a angajat să replanteze vastele păduri de pini distruse de incendii în regiunea Gironde cu specii mai potrivite unui climat cald și uscat. „Situația în care ne aflăm astăzi este cea mai dificilă pe care am înregistrat-o vreodată, cea mai gravă de la al Doilea Război Mondial", a declarat Macron.

Angajamentele climatice, sub semnul întrebării

Cu toate acestea, angajamentul Europei de a reduce emisiile de dioxid de carbon — considerat de oamenii de știință singura modalitate eficientă de a limita schimbările climatice — riscă să fie diluat. Luna aceasta, Uniunea Europeană a propus ajustarea unor reguli, astfel încât anumite industrii să poată polua la niveluri ușor mai ridicate, pentru o perioadă mai lungă de timp.

Politicile de „zero emisii nete", care urmăresc echilibrarea gazelor cu efect de seră eliberate în atmosferă cu cantitatea eliminată, au devenit ținta tot mai multor critici, în special din partea dreptei, care le consideră un lux pe care Europa nu și-l poate permite într-o perioadă de creștere economică slabă și insecuritate energetică. Iar traiectoria globală depinde, oricum ar acționa Europa, și de China și Statele Unite — unde președintele Trump a numit schimbările climatice o „escrocherie" — precum și de țările în curs de dezvoltare, cu un consum energetic tot mai mare.

„O avem pe Ursula von der Leyen luptându-se să mențină angajamentul actual", a spus profesorul Rockström, referindu-se la președinta Comisiei Europene. „Ceea ce se întâmplă în Franța și Spania ar trebui să ne determine să ne creștem nivelul de ambiție, nu să-l reducem", a adăugat el.

Dezastrul actual s-a derulat printr-un lanț de cauze la fel de logic pe cât de crud: mai întâi, valurile de căldură record au uscat solul și vegetația, abundentă după o iarnă ploioasă. Apoi, incendiile din apropierea orașelor Bordeaux și Madrid s-au hrănit din acest combustibil natural. Miercuri dimineață, autoritățile din Gironde au anunțat că incendiul rămăsese stabil peste noapte, însă un nou val de căldură amenința să agraveze din nou situația, tocmai când pompierii începuseră să facă progrese în stăpânirea lui.

Valurile de căldură anterioare au expus și alte vulnerabilități ale continentului: la finalul lunii iunie, operatorii feroviari au anulat rute, iar Franța a oprit temporar mai multe reactoare nucleare pentru a evita deversarea de apă supraîncălzită în râuri deja afectate de temperaturi ridicate. Seceta a redus nivelul apei pe Dunăre și Rin, perturbând traficul fluvial.

Statutul Europei de continent cu cea mai rapidă încălzire este consecința atât a schimbării tiparelor meteorologice, cât și a apropierii de zona arctică, unde reducerea stratului de zăpadă și gheață duce la apariția unor suprafețe întunecate care absorb mai multă căldură. Continentul este, în prezent, cu peste 1,6 grade Celsius mai cald decât în urmă cu trei decenii — o creștere suficient de rapidă pentru a fi vizibilă în decursul unei singure generații. Până la începutul acestei săptămâni, Franța înregistrase 53 de valuri de căldură din 1947 încoace, dintre care 28 doar în ultimii 15 ani.

Incendiile din Spania și Franța, departe de final. Un nou val de căldură amenință regiunile

Potrivit Météo-France, serviciul meteorologic național, orașul Bordeaux nu a înregistrat niciodată, între 1921 și 2000, o zi cu temperaturi de 39 de grade Celsius sau mai mult. În vara aceasta, acest prag a fost depășit deja de opt ori — inclusiv miercuri — deși sezonul cald nici nu a ajuns la jumătate. Producătorii de vin din Bordeaux, deja afectați de căldură, se tem acum și de contaminarea celebrelor lor podgorii cu fum.

„Va fi din ce în ce mai rău"

Friederike Otto, climatolog german de la Imperial College London, a afirmat că, în trecut, curenții de aer de tip „jet-stream” și sistemele de înaltă presiune puteau asigura zile de „vreme de vară relativ plăcută” în Europa. Acum, a spus ea, aceleași dinamici generează condiții insuportabile, deoarece se manifestă în contextul unui climat mai cald.

Cel mai îngrijorător aspect al verii europene, spun oamenii de știință, este că aceasta ar putea părea, în retrospectivă, blândă. Planeta se află deja pe curs de a depăși obiectivul central al Acordului de la Paris din 2015 — limitarea încălzirii globale la două grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Departe de a se tempera, ritmul încălzirii pare, dimpotrivă, să se accelereze. Serviciul francez de meteorologie și climă a conturat un scenariu de-a dreptul distopic: până în 2050, valurile de căldură ar putea deveni de cinci ori mai frecvente, iar temperaturile ar putea atinge chiar 48 de grade Celsius.

Într-un centru expozițional imens din Bordeaux, unde mii de oameni evacuați și-au găsit adăpost duminică, acest viitor părea deja să fi sosit. Céline Lartigue, în vârstă de 51 de ani, asistentă socială, a fost nevoită să apeleze la istoria antică a Europei pentru a descrie cenușa și cerul portocaliu pe care le-a văzut în timp ce fugea din casa sa, aflată în suburbia St.-Médard-en-Jalles — unde funcționează fabrici care produc combustibilul pentru rachetele nucleare franceze. „Era ca la Pompei", a spus ea.