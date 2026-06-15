„În această seară”. Șeful Forțelor Aeriene germane afirmă că armata este pregătită să lupte în apărarea NATO: „Trebuie să depunem un efort foarte mare”

Germania este pregătită să intervină militar „din această seară” și să apere „fiecare centimetru” al teritoriului NATO, a declarat șeful Forțelor Aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann, într-un interviu.

Este primul interviu oferit de oficialul german pentru The Telegraph, în care acesta a transmis că, în eventualitatea unui atac al Rusiei asupra Alianței Nord-Atlantice, forțele aeriene germane ar fi pregătite să participe la acțiuni militare de amploare, inclusiv lovituri aeriene.

Neumann a subliniat că în cadrul NATO „nu există zone de securitate diferite”, ceea ce înseamnă că un atac asupra oricărui stat membru ar atrage un răspuns colectiv. El a dat exemplul țărilor baltice, precizând că o agresiune împotriva Estoniei ar avea aceeași greutate ca un atac asupra Londrei.

Oficialul german a avertizat că, în cazul unui conflict, obiective strategice ruse precum Kaliningrad, Peninsula Kola sau regiuni din zona Mării Negre ar putea deveni ținte ale unei riposte NATO.

„Trebuie să fie clar, nu există zone de securitate diferite, NATO este NATO, până la ultimul centimetru. Cred că trebuie să depunem un efort foarte mare, în termeni de securitate, pentru a supraveghea și, dacă este necesar, a acționa în anumite regiuni”, a afirmat el.

Declarațiile vin în contextul unei schimbări majore de strategie la Berlin, unde Germania accelerează procesul de reînarmare și modernizare a forțelor sale aeriene. Programul include investiții în sisteme de apărare antiaeriană precum Patriot, Iris-T și Arrow 3.

Neumann a insistat că, în pofida deceniilor de subfinanțare a armatei germane, forțele aeriene sunt acum pregătite operațional „să lupte imediat”, dacă situația o va impune.

Totodată, el a atras atenția asupra capacităților militare ale Rusiei, spunând că acestea nu trebuie subestimate, chiar și în contextul războiului din Ucraina, unde Moscova nu a obținut încă superioritate aeriană.

În privința relației transatlantice, șeful Luftwaffe (Forțele Aeriene germane) a reafirmat sprijinul ferm pentru NATO și cooperarea cu Statele Unite, respingând ideea unei autonomii europene în domeniul apărării.