Analiză Europa sărăcește din nou: În România, inflația a „mâncat” 900 de lei din salariul mediu, iar creșterile din 2026 vor fi egale cu zero

Europa intră într-o nouă perioadă în care inflația crește mai repede decât salariile, iar puterea de cumpărare începe din nou să se erodeze. Cele mai afectate dintre marile economii sunt Franța și Italia, în timp ce Germania, Irlanda și Regatul Unit mai înregistrează încă o ușoară marjă pozitivă între salarii și inflație. Pentru România, situația este mult mai dificilă, în condițiile în care inflația rămâne la aproximativ 9,5%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

Datele Eurostat privind inflația și estimările privind evoluția salariilor din anunțurile de angajare la nivel european pentru aprilie 2026 indică o nouă accelerare a inflației în mai multe economii europene, în contextul în care prețurile la energie și transport au început din nou să urce, influențând direct costul vieții în marile economii ale continentului. În acest tablou general, diferența dintre ritmul prețurilor și cel al salariilor începe să se adâncească din nou.

Potrivit informaţiilor analizate de „Adevărul”, în zona euro, salariile din anunțurile de angajare au crescut cu 2,3%, în timp ce inflația a fost de 3,0%, ceea ce indică o inversare a echilibrului dintre venituri și costul vieții și o presiune tot mai vizibilă asupra puterii de cumpărare.

Franța și Italia se află în zona cea mai fragilă din acest punct de vedere, unde inflația depășește clar ritmul creșterii salariilor. În Franța, salariile au crescut cu 1,1%, în timp ce inflația a ajuns la 2,5%. În Italia, salariile au avansat cu 0,8%, în timp ce inflația a fost de 2,8%.

În schimb, Germania, Irlanda și Regatul Unit rămân, pentru moment, în zona de echilibru, unde salariile încă reușesc să acopere parțial presiunile de preț. Germania raportează o creștere a salariilor de 3,2%, peste inflația de 2,9%, în timp ce Irlanda are 3,7% salarii față de 3,6% inflație. În Regatul Unit, salariile au crescut cu 4,0%, comparativ cu o inflație de 2,8%.

Inflație vs salarii în principalele economii în aprilie 2026

Informaţiile oficiale privind creşterea salariilor nu au fost publicate încă în toate statele europene pentru luna aprilie, fiind disponibile doar următoarele:

Zona euro: salarii 2,3%, inflație 3,0%

Germania: salarii 3,2%, inflație 2,9%

Irlanda: salarii 3,7%, inflație 3,6%

Regatul Unit: salarii 4,0%, inflație 2,8%

Franța: salarii 1,1%, inflație 2,5%

Italia: salarii 0,8%, inflație 2,8%

România: salarii ~4,5% (date estimative, INS nu a afişat încă date oficiale), inflație 9,5%

România: inflație de două cifre și presiune pe veniturile reale

În România, datele Institutului Național de Statistică arată o evoluție similară, dar mai accentuată, a dezechilibrului dintre salarii și prețuri. Salariul mediu net a crescut cu 4,3% în martie 2026 față de aceeași lună a anului anterior (ultima lună pentru care există informații oficiale), în timp ce inflația a fost de 9,87%, urcând ulterior la 10,7% în aprilie.

Presiunea asupra costului vieții a venit în principal din zona energiei. Energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, motorina cu 32,68%, benzina cu 22,42%, iar energia termică cu 10,7%, ceea ce a amplificat efectul general al inflației asupra gospodăriilor.

În acest context, indicele câștigului salarial real a coborât la 94,9% în martie 2026 față de martie 2025, semnalând o reducere clară a puterii de cumpărare.

Diferențe puternice între sectoare și regiuni

Efectele nu sunt uniforme nici în interiorul economiei românești. Cele mai ridicate salarii se regăsesc în IT și industria tutunului, unde veniturile depășesc frecvent 15.000 de lei net lunar. În zona serviciilor, inclusiv HoReCa, curățenie sau call-center, salariile se situează între 3.500 și 4.700 de lei net.

Câți bani „fură” de fapt inflația. Suma care a dispărut din valoarea salariului mediu în ultimii doi ani

La nivel teritorial, București și Cluj rămân în continuare în topul veniturilor, în timp ce județe din sudul și estul țării se mențin semnificativ sub media națională.

Privită pe o perioadă mai lungă, evoluția prețurilor confirmă presiunea acumulată asupra veniturilor. Inflația cumulată din ultimii doi ani se ridică la aproximativ 14,8%, după creșteri de circa 5,1% în 2024 și 9,7% în 2025.

Inflația a „mâncat” cca 900 de lei din salariul mediu în doi ani

O analiză realizată de „Adevărul” în baza datelor oficiale arată că România a înregistrat în 2024 o inflație anuală de aproximativ 5,1%, iar în 2025 aceasta a rămas la un nivel ridicat, de circa 9,7%. Cumulate, aceste evoluții înseamnă o creștere generală a prețurilor de aproximativ 14,8% în doar doi ani. În termeni practici, bunurile și serviciile care costau 100 de lei în 2024 costă astăzi în jur de 115 lei, iar această ajustare se regăsește în aproape toate cheltuielile de bază.

În acest context, un venit lunar fix, de exemplu un salariu de 6.000 de lei rămas neschimbat din 2024, nu mai are aceeași valoare reală. Ajustat la inflație, el echivalează astăzi cu aproximativ 5.100 de lei în putere de cumpărare, ceea ce înseamnă o pierdere de circa 900 de lei pe lună. Diferența nu este doar statistică, ci se reflectă în viața de zi cu zi, în coșul de cumpărături și în capacitatea de a acoperi cheltuielile lunare.

Efectele sunt vizibile în special la produsele de bază și serviciile esențiale. Alimentația a devenit mai scumpă, cu creșteri cumulate de 15–25% la produse precum uleiul, laptele sau carnea. Facturile la energie și gaze au rămas volatile, iar în multe gospodării costurile lunare au crescut semnificativ în sezonul rece. Chiriile din marile orașe au urcat, de asemenea, cu procente importante, iar serviciile – de la restaurante la reparații sau servicii medicale – au fost ajustate în sus odată cu inflația generală.

Salariile vor crește și în 2026, dar românii nu vor simți diferența în buzunare

Pe de altă parte, câștigul salarial mediu brut din România este estimat să crească în 2026 cu 5,8%, până la nivelul de 9.217 lei, însă această evoluție nominală nu va fi suficientă pentru a compensa integral presiunile inflaționiste, astfel încât puterea de cumpărare va rămâne în teritoriu negativ, potrivit Prognozei macroeconomice 2026–2029 publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Potrivit estimărilor CNSP, anul 2026 va aduce o majorare moderată a salariilor, pe fondul politicilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare și al unui context economic caracterizat de prudență.

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Instituția arată că dinamica veniturilor va fi influențată de diferențe între sectoarele economiei. În timp ce sectorul concurențial va contribui pozitiv la media salarială, prin menținerea și atragerea forței de muncă în industrii cheie, sectorul bugetar va rămâne la nivelul salariilor din decembrie 2025.

„Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025”, se arată în prognoza CNSP.

Diferențe între Vest, Est și Nord

Evoluțiile din aprilie 2026 confirmă o fragmentare a dinamicii economice în Europa. În Europa de Vest, inflația se menține în general între 2% și 3%, în timp ce în Europa de Est valorile sunt mai ridicate, cu presiuni mai mari asupra prețurilor la energie și alimente.

Statele nordice și Elveția rămân într-o zonă de stabilitate relativă, cu inflație mai redusă și ajustări salariale mai lente, dar mai constante.

România, alături de alte economii din regiune, rămâne în zona cu inflație ridicată, unde diferența dintre creșterea salariilor și ritmul scumpirilor este mai accentuată.

Evoluțiile recente sunt influențate de presiunile asupra piețelor energetice, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul din Iran. Creșterea prețului petrolului și gazelor s-a transmis în economie prin costuri mai mari la carburanți, transport și energie, influențând ulterior întregul lanț de prețuri.