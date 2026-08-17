CCR: Legea privind împrumutul României de la BIRD este constituțională. Sesizarea AUR și SOS România, respinsă

Curtea Constituțională a respins, luni, cu unanimitate de voturi, sesizarea formulată de deputați ai AUR și SOS România și a stabilit că este constituțională legea privind ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Este vorba despre Acordul de împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și al creșterii economice, semnat la Washington la 16 aprilie 2026.

Judecătorii constituționali au stabilit că procedura de adoptare a legii s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Constituției.

CCR a reținut că a fost solicitat avizul Consiliului Legislativ și că Guvernului i-au fost cerute atât punctul de vedere asupra proiectului, cât și fișa financiară aferentă.

„Potrivit jurisprudenței Curții, este suficient să se facă dovada solicitării fișei financiare și a informării Guvernului, netransmiterea acestora de către autoritatea competentă neputând constitui un impediment în continuarea procedurii de legiferare a actului normativ”, precizează CCR.

Curtea a mai arătat că Guvernul aprobase anterior, prin Memorandum, negocierea și semnarea acordului, iar ministrul Finanțelor a semnat documentul.

„Acestea sunt elemente esențiale care indică o cunoaștere instituțională deplină a conținutului financiar al legii de ratificare”, subliniază judecătorii constituționali.

În ceea ce privește argumentele parlamentarilor care au contestat legea, CCR a apreciat că acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate.

„Criticile autorilor obiecției de neconstituționalitate, prin care au fost preluate unele observații formulate de Consiliul Legislativ prin avizul consultativ transmis în procedura legislativă, nefiind nici însușite și nici motivate de autori ca și critici de neconstituționalitate extrinsecă, nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate, nefiind veritabile critici de neconstituționalitate”, se arată în comunicatul CCR.

Decizia Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie.