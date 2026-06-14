Germania intenționează să readucă în discuție chestiunea „statutului de membru asociat” al Ucrainei în UE

Tema extinderii Uniunii Europene va ocupa un loc central pe agenda summitului european care va avea loc la Bruxelles în perioada 18–19 iunie. Potrivit unor surse guvernamentale germane, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, intenționează să relanseze propunerea privind un statut de „aderare asociată” pentru Ucraina.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu susținut de Berlin și Paris, care vizează accelerarea integrării europene a Ucrainei, Republicii Moldova și a statelor din Balcanii de Vest, într-un context în care procesul de extindere a Uniunii Europene pare să fi căpătat un nou impuls.

„După summitul UE – Balcanii de Vest de săptămâna trecută și reacțiile pozitive ale liderilor europeni față de inițiativa franco-germană, observăm o nouă dinamică în procesul de extindere. Cancelarul federal va promova din nou în cadrul Consiliului European propunerea sa privind aderarea asociată a Ucrainei, precum și o integrare mai profundă a Republicii Moldova și a statelor din Balcanii de Vest”, a declarat sursa citată.

O dezbatere decisivă ar putea avea loc în octombrie

Potrivit aceleiași surse, liderii statelor membre ale Uniunii Europene urmează să decidă organizarea unei dezbateri mai aprofundate pe această temă la reuniunea Consiliului European din luna octombrie. Nu este exclus ca atunci să fie adoptate și decizii concrete privind viitorul acestui concept.

În cadrul summitului de la Bruxelles, extinderea UE va reprezenta unul dintre principalele subiecte de discuție, cu accent pe parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova și al țărilor din Balcanii de Vest.

Kievul salută discuțiile, dar respinge orice alternativă la aderarea deplină

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a apreciat faptul că în interiorul Uniunii Europene există discuții privind formule intermediare de integrare a Ucrainei. Cu toate acestea, oficialul de la Kiev a subliniat că un eventual statut de „aderare asociată” nu poate înlocui obiectivul strategic al țării: obținerea calității de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Propunerea germană nu este însă privită unanim favorabil la Bruxelles. Mai mulți oficiali europeni au atras atenția asupra dificultăților juridice pe care le-ar presupune crearea unui asemenea statut, dar și asupra implicațiilor politice și instituționale pe termen lung.

Zelenski se opune formulei propuse de Berlin

Potrivit unor informații apărute anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat rezervele față de ideea promovată de Germania.

Într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene, liderul de la Kiev a argumentat că un asemenea model ar putea crea o categorie inferioară de integrare, fără garanția participării depline la procesul decizional european.

Zelenski consideră că o formulă de „aderare asociată” ar fi nedreaptă pentru Ucraina, în condițiile în care țara sa ar putea fi lipsită de drept de vot în instituțiile Uniunii Europene, deși ar fi obligată să respecte o parte semnificativă a normelor și politicilor comunitare.

Dezbaterea care se conturează la Bruxelles reflectă una dintre cele mai sensibile dileme ale Uniunii Europene: cum poate accelera integrarea statelor candidate fără a modifica radical mecanismele de funcționare ale blocului comunitar. În acest context, viitorul relației dintre Ucraina și UE ar putea deveni unul dintre cele mai importante dosare politice ale următoarelor luni.