A vrut să-și ucidă soția pe trecerea de pietoni: un gălățean băut a dat peste ea cu mașina. Bărbatul a fost oprit de trecători

Scene șocante pe o stradă din Galați, unde un bărbat și-a lovit soția cu mașina, în timp ce femeia se afla pe trecerea de pietoni. Potrivit polițiștilor, șoferul a accelerat spre ea, iar impactul a proiectat-o pe carosabil. Ulterior, bărbatul și-a continuat deplasarea, a lovit un autoturism parcat, apoi s-a întors la locul incidentului, unde a fost oprit de mai mulți trecători.

Incidentul șocant a avut loc luni, 17 august 2026, pe strada Oțelarilor din municipiul Galați. Inspectoratul de Poliție Județean Galați a fost sesizat la ora 15.33, după ce o femeie a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa strada pe marcajul pietonal. La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Biroului Rutier Galați și Secției 3 Poliție Galați.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Galați, pe fondul unui conflict existent cu soția sa, o femeie de 37 de ani, a observat-o pe aceasta în timp ce se angaja în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În aceste împrejurări, bărbatul a accelerat autoturismul către femeie, acroșând-o cu partea stângă-față a autovehiculului și proiectând-o pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Galați.

Șoferul și-a continuat deplasarea

După ce și-a lovit soția, bărbatul nu s-a oprit. Potrivit martorilor, acesta și-a continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului. În această zonă, autoturismul condus de bărbat a acroșat o altă mașină, care era parcată în afara părții carosabile. Ulterior, șoferul a revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa.

„Ulterior, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului, unde ar fi acroșat un autoturism parcat în afara părții carosabile, după care ar fi revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa, unde a fost oprit de mai mulți trecători”, a precizat IPJ Galați.

Polițiștii l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea pentru consumul de substanțe psihoactive a fost negativă. Șoferul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

„Femeia rănită a fost preluată și transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale și efectuarea unor investigații de specialitate”, a transmis poliția.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent pentru femeie.

În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva soțului acesteia.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, în baza ordonanței de delegare dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Ancheta se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în referire la tentativă la infracțiunea de omor.