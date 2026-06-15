Factura socială sufocă Germania și aruncă electoratul în brațele extremei drepte

Între pesimism profund și furie mocnită, un vot regional de infarct pune la încercare stabilitatea Berlinului.

În Bernburg, un orășel pitoresc de pe malul râului Saale, situat în estul Germaniei la aproximativ două ore de mers cu mașina de Berlin, landul Saxonia-Anhalt își celebrează festivalul bienal. Atmosfera de sărbătoare este cea clasică: scene cu muzică live, tonete cu mâncare stradală și mici corturi care promovează turismul local, meșteșugurile și asociațiile comunitare. Dincolo de castelul său renascentist impunător ce domină colina, Bernburg este o localitate modestă. Nu este deloc genul de loc în care te-ai aștepta să identifici semnele unui seism politic iminent, capabil să zguduie din temelii establishment-ul de la Berlin.

Dovada crizei se află însă pe o porțiune de trotuar rezervată partidelor politice germane pentru a-și prezenta ofertele electorale. În contextul în care Saxonia-Anhalt se pregătește pentru alegeri regionale de infarct pe 6 septembrie, formațiunile politice au aruncat toate resursele în joc pentru a smulge voturi.

Activitățile sunt diverse: de la roata norocului la standul Partidului Stângii (Die Linke), până la pictură pe față la Ecologiști și un joc de pescuit la cortul Partidului Liber Democrat (FDP). Totul pare însă în zadar. Într-o după-amiază de vineri, mulțimea ignoră ostentativ aceste standuri. Cu o singură excepție. La capătul rândului, pavilionul Alternativei pentru Germania (AfD) – partidul populist de dreapta – este arhiplin.

Izolați de elite, îmbrățișați de public

În timp ce rivalii politici tratează AfD ca pe un paria, alegătorii par să fi uitat acest detaliu. Liderul formațiunii din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, face baie de mulțime, fiind primit asemenea unui star rock. Ajuns în fața oamenilor care au așteptat la coadă pentru a-l întâlni, politicianul de 35 de ani, îmbrăcat impecabil, dă mâna cu simpatizanții, râde relaxat și face selfie-uri.

Matthias, un tânăr care tocmai a încheiat o conversație intensă cu Siegmund, se declară mulțumit: „Este dedicat unor teme pe care celelalte partide le neglijează”. Un trecător i-l indică pe Siegmund fiului său: „Uită-te, el este – va fi următorul lider al Saxoniei-Anhalt”.

Sondajele de opinie confirmă această tendință. AfD este creditat cu 41% din intențiile de vot, dublu față de rezultatul obținut la alegerile de acum cinci ani. Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului german Friedrich Merz, se află la distanță, cu doar 25%. Este o scădere drastică față de scorul din 2021, care a permis CDU să conducă o coaliție alături de social-democrații de stânga (SPD) și liberalii din FDP.

În configurația actuală, Siegmund are șanse mari să propulseze AfD la guvernare în Saxonia-Anhalt, o premieră absolută pentru Germania postbelică. Acest scenariu plasează țara într-un teritoriu necunoscut, care sperie în aceeași măsură în care entuziasmează.

„Toată Germania privește spre Saxonia-Anhalt”, avertizează Andreas Silbersack, liderul parlamentar al FDP din acest land. „Unii cred că, dacă este vorba despre estul Germaniei, situația nu se aplică în rest. Sau consideră că e doar o regiune mică într-o țară mare. Acești oameni nu văd că același fenomen va lovi și regiunile lor. Noi suntem primii, ei vor urma. Dacă AfD sparge gheața aici, va fi foarte greu de oprit acest tren”.

„Oamenii se simt abandonați”

Siegmund, devenit una dintre figurile proeminente ale AfD, a încercat să tempereze temerile privind o destabilizare majoră. „Nu este ca și cum un buldozer va trece prin țară și va distruge totul”, declara el în primăvară. Totuși, AfD nu este un partid obișnuit. Serviciul de informații interne al Germaniei (BfV) a clasificat oficial anumite ramuri ale partidului drept extremiste. La Berlin, strategii de securitate se întreabă deja cum va putea funcționa consiliul federal al miniștrilor de interne cu un reprezentant AfD la masă. Partidul este frecvent acuzat că adăpostește negaționiști ai Holocaustului și nostalgici ai regimului nazist, atingând o coardă istorică extrem de sensibilă pentru Germania.

Cu toate acestea, milioane de votanți ignoră cordonul sanitar impus de clasa politică. „Mulți dintre cei care votează AfD nu sunt extremiști. Sunt oameni care se simt lăsați în urmă, dezamăgiți sau care vor să trimită un semnal”, explică Jan Mentrup, reprezentant al sindicatului industrial IG Metall din Magdeburg, capitala landului.

Acest semnal reflectă o teamă profundă privind viitorul economic și social al Germaniei, dublată de frustrarea că politicienii actuali sunt incapabili să schimbe direcția.

„Marea majoritate a populației este pesimistă”, afirmă Peter Matuschek, expert în cadrul institutului de sondare Forsa. Datele sale arată că două treimi dintre germani anticipează o deteriorare a economiei naționale, în timp ce doar 15% mizează pe o îmbunătățire. Această sumbre prognoze au la bază o combinație toxică de provocări: imigrația considerată scăpată de sub control, un sistem de asistență socială mult prea costisitor, explozia prețurilor la energie pentru industrie, concurența agresivă a Chinei, birocrația sufocantă și o insecuritate tot mai mare a locurilor de muncă. Este ceea ce fostul cancelar Angela Merkel definea cândva, plastic, drept „o mare furtună de critici”.

Germania se confruntă, practic, cu aceleași probleme care macină și Marea Britanie: nemulțumiri legate de migrația ilegală, suspiciuni privind ajutoarele sociale și o industrie îngenuncheată de facturile la energie. La fel ca la Londra, neputința politicienilor de sistem lasă teren liber partidelor antisistem – de la Reform UK la AfD – să ocupe scena principală.

Exodul creierelor economice și „Șocul Chinezesc 2.0”

Dincolo de discursurile politice, realitatea economică este implacabilă: economia Germaniei stagnează. Excluzând redresarea post-Covid, rata de creștere economică nu a depășit 1% în niciun trimestru din 2019 încoace, iar PIB-ul abia a revenit la dimensiunea dinaintea pandemiei. Pentru cetățeni, problemele prioritare sunt reflectate într-o triadă neschimbată: economia, economia și iar economia.

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Cancelarul Friedrich Merz încearcă să relanseze motorul economic injectând miliarde de euro în infrastructură și apărare. Însă economiștii avertizează că, fără reforme structurale profunde, aceste măsuri vor fi doar un foc de paie.

Christopher Kofner, directorul Institutului pentru Politici Economice Conservative și fost candidat AfD, subliniază vulnerabilitățile structurale: „Producția industrială scade. Singurele sectoare care cresc sunt apărarea, infrastructura și sectorul guvernamental. Cele patru mari probleme ale economiei germane sunt: costurile prea mari cu energia, taxele excesive, povara birocratică și deficitul de forță de muncă calificată – asistăm la un adevărat exod al creierelor din economia germană”.

Peste toate acestea s-a suprapus conflictul din Iran, care amenință să alimenteze inflația și să mențină dobânzile la un nivel ridicat. Joi, Banca Centrală Europeană a majorat rata dobânzii cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,25%, marcând prima creștere din ultimii aproape trei ani.

În paralel, noul „Șoc Chinezesc” blochează exporturile germane. Pe fondul unei cereri interne slabe, fabricile din China – masiv subvenționate de stat – inundă piața globală cu automobile, dispozitive medicale și panouri solare la prețuri imbatabile. Exporturile germane către China s-au prăbușit cu 40% în ultimii cinci ani, o pierdere estimată la 400.000 de locuri de muncă. Rata șomajului în Germania a atins 6,3%, un nivel comparabil cu cel din perioada de vârf a pandemiei.

Fractura dintre Est și Vest

Saxonia-Anhalt a resimțit cel mai dur aceste unde de șoc. Anul trecut, gigantul american Intel a anulat planul de a construi o fabrică de cipuri de miliarde de euro la Magdeburg, care ar fi creat 3.000 de locuri de muncă. Compania chimică DOMO a desființat 600 de posturi, iar producătorul de motoare electrice Dessau a intrat în faliment. Fiecare colaps industrial afectează un întreg lanț de furnizori și reduce veniturile fiscale ale municipalităților.

Regiunea are însă un istoric lung al lipsurilor. Cele cinci landuri care au format fosta Germanie de Est comunistă înregistrează în continuare cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din țară. După reunificarea din 1990, industrii întregi au fost rase de pe fața pământului, iar șomajul a explodat atunci la peste 20%. „Oamenii nu și-au pierdut doar locurile de muncă, ci și mândria”, explică Marco Langhof, executiv în tehnologie și lider local al lobby-ului de afaceri BDI.

Această umilință istorică a hrănit ascensiunea AfD, iar pe măsură ce economia se deteriorează, resentimentele încep să migreze și către Vest. Promisiunile liderului CDU, Friedrich Merz, privind debirocratizarea și relansarea economică au rămas în mare parte nerealizate, alimentând un val masiv de frustrare.

Ecuația imigrației și reforma ajutoarelor sociale

AfD a canalizat cu abilitate această nemulțumire generală către două teme extrem de sensibile: imigrația și asistența socială. „Vrem înapoi Germania noastră veche și sigură”, a fost mesajul central al lui Siegmund la lansarea campaniei. Sloganuri precum „Deportare din minutul unu” sau „Țara noastră, cultura noastră” urmează să fie afișate pe mii de postere în tot landul.

Germania se află sub presiunea unui al doilea val migrator major. Primul, din 2015, gestionat de Angela Merkel, a adus peste un milion de refugiați sirieni. Cel de-al doilea, declanșat în 2022 de războiul din Ucraina, a adus încă 1,3 milioane de ucraineni. În prezent, aproximativ un sfert din populația de 84 de milioane a Germaniei este formată din imigranți din prima sau a doua generație.

Deși economia germană, afectată de o rată a fertilității de doar 1,35 nașteri per femeie, are nevoie disperată de imigrație calificată, nemulțumirea publică nu vizează numărul imigranților, ci ajutoarele sociale finanțate din banii contribuabililor.

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Criticile la adresa sistemului de asistență socială „Bürgergeld” (Venitul Cetățeanului) au atins cote maxime după ce guvernul a majorat ajutorul de bază la 563 de euro pe lună, plus decontarea locuinței și a încălzirii. S-a creat astfel percepția că asistența socială este mai rentabilă decât munca pe un salariu minim.

Pentru a stopa această derivă, guvernul condus de Merz va înlocui în iulie sistemul Bürgergeld cu „Neue Grundsicherung” (Noua Securitate de Bază). Noile reguli permit tăierea cu o treime a ajutoarelor pentru beneficiarii care refuză locuri de muncă și îi obligă pe aceștia să se mute în locuințe mai ieftine. Cu toate acestea, experții din domeniu subliniază că cei care refuză munca reprezintă o facțiune infimă, dar intens mediatizată de partidele politice.

Pentru AfD, modificările sunt insuficiente. Criticii arată că din bugetul anual de 50 de miliarde de euro alocat Bürgergeld, aproximativ 26 de miliarde merg către cetățeni străini. Presa germană a calculat că beneficiile oferite de Germania solicitanților de azil sunt mult mai generoase decât cele din Danemarca, Franța sau Polonia, apărând inclusiv rețele organizate care speculează acest sistem.

Un deznodământ incert

Guvernul federal caută cu disperare soluții pentru a frâna cheltuielile cu pensiile și sănătatea, însă se lovește de opoziția dură a sindicatelor și chiar a partenerilor de coaliție din SPD. Cheltuielile sociale totale ale Germaniei au crescut cu 6% anul trecut, iar pe măsură ce populația îmbătrânește și șomajul crește, povara fiscală pe umerii salariaților va deveni de nesuportat. Consiliul de experți economici estimează că, până în 2040, contribuțiile sociale ar putea absorbi mai mult de jumătate din venitul unui lucrător.

În acest climat de tensiune maximă, testul electoral din Saxonia-Anhalt reprezintă momentul adevărului. „În următoarele săptămâni și luni, veți simți cum lupta devine tot mai dură, zi de zi”, afirmă Andreas Silbersack (FDP).

În timp ce AfD mizează pe o campanie agresivă dar ambalată în imagini pozitive ale unui „nou început”, analiștii economici compară situația Germaniei cu performanța naționalei de fotbal: o echipă obișnuită să câștige, dar care a eșuat lamentabil la ultimele turnee din cauza negării realității. Germania dispune încă de resursele necesare pentru a se reforma și a investi, dar riscul major rămâne acela de a aluneca, ca într-un somnambulism politic, spre un declin treptat și ireversibil.