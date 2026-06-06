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Germania, acuzată că nu se pregătește suficient de rapid pentru o confruntare cu Rusia. Polonia încearcă să-și consolideze rolul de lider regional

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Război în Ucraina
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Germania tratează amenințarea unui posibil conflict militar major cu Rusia mai degrabă ca pe un exercițiu de planificare pe termen lung decât ca pe o urgență strategică. Din această cauză, ritmul lent al reformelor din sectorul apărării provoacă îngrijorare în statele de pe flancul estic al NATO, în special în Polonia, susține politologul britanic Roderick Parkes, director în cadrul Societății Germane pentru Politică Externă (DGAP), într-o analiză publicată de cotidianul polonez Rzeczpospolita.

Soldați germani/FOTO:Profimedia
Soldați germani/FOTO:Profimedia

Potrivit expertului, abordarea Berlinului transmite impresia că Germania mizează pe faptul că orice amenințare militară majoră din partea Rusiei nu se va materializa înainte de sfârșitul acestui deceniu. În practică, afirmă acesta, obiectivul autorităților germane este atingerea unui nivel ridicat de pregătire militară abia în jurul anului 2030.

Această perspectivă este privită cu tot mai multă neliniște la Varșovia, unde liderii politici și militari consideră că riscurile de securitate sunt imediate și necesită măsuri accelerate.

În opinia lui Parkes, una dintre explicațiile întârzierilor germane ține de reticența elitelor politice de la Berlin față de o militarizare mai vizibilă a societății. Liderii germani se tem că pregătirea deschisă a populației și a economiei pentru un eventual conflict ar putea alimenta polarizarea politică, radicalizarea unor segmente ale societății sau tensiuni interne greu de controlat.

Ca urmare, Germania preferă o abordare graduală, bazată pe investiții și reforme desfășurate pe termen lung, chiar dacă acest ritm este considerat insuficient de unii dintre aliații săi est-europeni.

În contrast, Polonia a adoptat o strategie mult mai agresivă de consolidare a capacităților de apărare. În ultimii ani, Varșovia a lansat programe ample de înzestrare militară, a investit în infrastructură strategică și și-a accelerat pregătirile pentru eventuale crize de securitate.

Potrivit analizei, diferențele dintre cele două abordări au început să producă efecte și la nivel politic. Pe fondul percepției că Germania reacționează prea lent la schimbările de securitate din Europa, Polonia încearcă să-și consolideze rolul de lider regional și să influențeze mai puternic agenda europeană în domeniul apărării.

Relațiile dintre Berlin și Varșovia au traversat deja o perioadă dificilă în ultimii ani, iar divergențele s-au accentuat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. În timp ce Polonia a pledat încă de la început pentru un sprijin militar rapid și consistent acordat Kievului, Germania a fost criticată în repetate rânduri pentru ezitările sale și pentru ritmul lent al livrărilor de armament greu.

În acest context, dezbaterea privind viitorul securității europene nu mai este doar despre resurse militare, ci și despre cine va conduce procesul de adaptare a Uniunii Europene la noua realitate strategică creată de războiul din Ucraina.

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