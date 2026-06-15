Rusia neagă că a lovit mănăstirea Pecerska Lavra din Kiev și susține că incendiul a fost provocat de o rachetă Patriot

Rusia a respins luni acuzațiile potrivit cărora ar fi lovit mănăstirea Pecerska Lavra din Kiev în timpul atacului aerian lansat asupra capitalei ucrainene în noaptea de duminică spre luni.

Complexul monastic, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost afectat de un incendiu izbucnit în timpul celui mai amplu atac rusesc asupra Kievului din ultimele două săptămâni, potrivit Reuters.

În timp ce autoritățile ucrainene și mai multe state occidentale au acuzat Moscova că a lovit situl religios, Ministerul rus al Apărării susține că țintele atacului au fost instalații folosite pentru producția de drone.

Potrivit ministerului, pagubele produse la mănăstire ar fi fost provocate de o rachetă a sistemului american Patriot folosit de apărarea antiaeriană ucraineană.

„Forțele armate ale Federației Ruse nu planifică și nu desfășoară lovituri asupra infrastructurii civile”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Instituția a afirmat că, potrivit informațiilor de care dispune, complexul de clădiri al Lavrei Pecerska a fost lovit de o rachetă Patriot și a sugerat că incidentul ar fi putut fi cauzat de o defecțiune tehnică.

„Una dintre cauzele posibile ar putea fi faptul că statele occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete cu termenul de valabilitate expirat”, a susținut ministerul.