Decizie neașteptată în Rusia: celebrul festival militar din Piața Roșie nu va mai avea loc. Doar pandemia mai dusese la anularea evenimentului

Festivalul Internațional de Muzică Militară „Spasskaya Tower”, unul dintre cele mai cunoscute evenimente organizate în Piața Roșie din Moscova, a fost anulat cu doar patru zile înainte de debutul programat pentru 21 august. Organizatorii au anunțat că ediția din 2026 nu va mai avea loc și a fost amânată pentru anul viitor.

Anunțul a fost făcut pe canalul oficial de Telegram al festivalului, fără a fi oferite detalii despre motivul concret al anulării. Organizatorii au invocat „motive independente de voința lor” și au precizat că ediția din 2027 va avea loc la date care urmează să fie stabilite, potrivit Meduza.

Festivalul „Spasskaya Tower” urma să se desfășoare în perioada 21-30 august și să aducă în Piața Roșie orchestre militare și unități de gardă de onoare din Rusia și din alte țări.

Evenimentul este organizat din 2006. Prima ediție a avut loc pe Dealul Poklonnaia din Moscova, iar din 2007 festivalul s-a mutat în Piața Roșie. Inițial, evenimentul s-a numit „Kremlin Zorya”, înainte să primească, în 2009, denumirea „Spasskaya Tower”.

Anularea ediției din 2026 este cu atât mai neobișnuită cu cât festivalul a fost oprit o singură dată în aproape 20 de ani de existență. S-a întâmplat în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19.

Festivalul este cunoscut pentru spectacolele susținute de fanfare militare, orchestre și formații de gardă de onoare, evenimentul fiind unul dintre spectacolele internaționale importante găzduite anual în centrul Moscovei.