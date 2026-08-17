Imagini spectaculoase filmate de o dronă surprind momentul în care un comandant ucrainean intră într-o zonă aflată sub focul armatei ruse pentru a evacua personal doi militari grav răniți. Pentru operațiune, acesta a folosit o camionetă civilă.

Potrivit Live Ukraine, Vladyslav Polskyi, comandantul unei companii de asalt din cadrul Regimentului 475 de Asalt, a intervenit după ce cei doi militari au fost răniți în urma unui atac cu o dronă rusească de tip Molniya, notează Kyiv Independent.

Inițial, pentru evacuarea răniților a fost trimis un vehicul militar, însă acesta a fost avariat. Cei doi militari au rămas astfel într-o zonă deschisă, în apropierea unui drum neasfaltat de pe un câmp.

În timp ce era căutată o soluție pentru evacuarea lor, o dronă de recunoaștere a observat o camionetă civilă care se îndrepta cu viteză spre zona periculoasă.

„În timp ce postul de comandă căuta frenetic o soluție pentru a-i scoate pe oameni de sub focul inamic, recunoașterea aeriană a observat o camionetă civilă care se deplasa cu viteză maximă direct în zona de pericol. S-a dovedit că șeful companiei de asalt, Vladyslav Polskyi, fără să-și pună nici măcar o vestă antiglonț, a sărit la volan și a pornit în viteză pentru a-și ajuta oamenii”, se arată într-un comunicat al armatei ucrainene.

Polskyi a ajuns la locul în care se aflau răniții, i-a încărcat singur în camionetă și i-a transportat în afara zonei de pericol.

Momentul a fost surprins de o dronă și distribuit ulterior pe rețelele sociale, imaginile devenind virale. Evacuarea s-a desfășurat în condițiile în care zona era expusă atacurilor rusești.