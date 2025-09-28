Prințul Harry, la un pas de reconciliere cu regele Charles. Surse din Palat vorbesc despre o întrevedere „rece și oficială”

Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze împăcarea cu tatăl său, regele Charles, după ce în presă au apărut relatări despre întâlnirea lor recentă. Ducele de Sussex a respins articolele apărute în tabloide, catalogându-le drept „invenţii alimentate” de surse rău-intenţionate, notează The Sun.

Harry s-a întâlnit cu suveranul Marii Britanii pentru prima dată după aproape doi ani, pe 10 septembrie, la Clarence House din Londra. Cotidianul The Sun a relatat că întrevederea ar fi fost „în mod clar formală” şi că prinţul ar fi glumit, spunând că s-a simţit mai degrabă ca un „vizitator oficial” decât ca membru al familiei regale. Surse apropiate ducelui au negat însă aceste afirmaţii, subliniind că informaţiile nu reflectă realitatea întâlnirii.

Întâlnirea a durat 53 de minute şi a fost marcată de schimburi de daruri: Harry i-ar fi oferit tatălui său o fotografie înrămată cu copiii săi, Archie şi Lilibet, iar regele i-ar fi dăruit fiului său un cadou de ziua de naştere, cu câteva zile înainte ca ducele să împlinească 41 de ani. Deşi presa britanică a scris că Harry ar fi descris întrevederea drept „foarte oficială”, purtătorul său de cuvânt a respins categoric această afirmaţie, menţionând că astfel de detalii au fost „inventate pentru a sabota reconcilierea dintre tată şi fiu”.

Potrivit sursei citate, întâlnirea a avut loc într-un cadru strict protocolar, asemănător audienţelor acordate demnitarilor, însă surse apropiate prinţului susţin că nu există planuri pentru o revenire a lui Harry la îndatoririle regale, nici măcar într-o formulă „half-in, half-out”. Casa regală a respins, de asemenea, speculaţiile potrivit cărora vizita ducelui ar fi făcut parte dintr-un plan menit să submineze relaţia dintre regele Charles şi prinţul William.

Deocamdată, nu există perspective ca tatăl şi fiul să apară împreună la evenimente publice, dar surse din anturajul Casei Regale au transmis că „uşa rămâne deschisă” pentru viitoare întâlniri private. Harry, stabilit în Montecito, California, a subliniat prin intermediul purtătorului de cuvânt că vizita sa în Marea Britanie a avut drept scop sprijinirea patronajelor şi cauzelor caritabile, dar şi dorinţa de a petrece timp cu familia şi prietenii.