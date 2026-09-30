CEDO: Amenda trebuie să fie nu doar legală, ci și proporțională

Faptul că o amendă fiscală este prevăzută de lege nu este suficient: ea trebuie să fie și proporțională. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a explicat ce criterii contează în această evaluare și a precizat că dreptul instanțelor de a modifica valoarea amenzii depinde de legislația națională, informează JURIDICE.ro.

Clarificările apar într-un aviz consultativ emis la 29 septembrie 2026, la solicitarea Curții Supreme a Ucrainei. Cazul privește o societate care contestă o amendă fiscală echivalentă cu de trei ori valoarea activelor sale.

Ce trebuie luat în calcul

Potrivit Curții, evaluarea proporționalității poate ține seama de impactul sancțiunii asupra societății, de conduita acesteia și de cât de potrivite sunt măsurile folosite pentru atingerea scopului urmărit.

Aceste cerințe decurg din protecția dreptului de proprietate. Statele pot aplica sancțiuni fiscale, dar sistemele lor juridice trebuie să ofere garanții împotriva unor măsuri disproporționate în cazuri individuale.

Pot judecătorii să reducă amenda?

Avizul nu le acordă automat această putere. CEDO precizează că existența competenței de a ajusta cuantumul amenzilor este stabilită de dreptul intern, nu de Convenția europeană a drepturilor omului.

Nici sancțiunile aplicate automat nu sunt interzise, atât timp cât sunt proporționale. Așadar, problema nu este doar dacă amenda respectă legea, ci și dacă păstrează un echilibru între scopul urmărit și efectele asupra celui sancționat.