 De ce regele Charles și regina Camilla dorm în camere separate. Explicația apropiaților | adevarul.ro
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De ce regele Charles și regina Camilla dorm în camere separate. Explicația apropiaților

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Regele Charles al III-lea și regina Camilla nu mai dorm în același dormitor, însă motivul nu ar avea legătură cu probleme în căsnicie. 

Regele Charles al III-lea și regina Camilla nu mai dorm în același dormitor. FOTO: Getty Images
Regele Charles al III-lea și regina Camilla nu mai dorm în același dormitor. FOTO: Getty Images

Conform informațiilor preluate de presa internațională, cuplul regal folosește trei dormitoare în reședința sa: unul pentru rege, unul pentru regină și un al treilea pe care îl împart atunci când doresc. Aranjamentul urmează o tradiție veche a familiei regale britanice și ar fi fost ales din motive de confort.

Sursele susțin că regele Charles se confruntă de mai mulți ani cu dureri cronice de gât și de spate, provocate în special de accidentările suferite în perioada în care practica polo.

„Regele știe de mult timp că vechile accidentări își spun cuvântul. Modul în care dorm este mai degrabă o soluție practică decât una simbolică. Fiecare are spațiul necesar pentru a se odihni și a evita agravarea durerilor”, a declarat o sursă pentru RadarOnline..

Aceeași sursă a insistat că alegerea unor dormitoare separate nu reflectă starea relației dintre cei doi.

„Căsnicia lui Charles și Camilla este definită de apropiere, nu de distanță. Atunci când cineva se confruntă ani la rând cu dureri de spate, un spațiu de dormit adaptat și odihna corespunzătoare pot face o diferență uriașă.”

Problemele de sănătate ale regelui au fost descrise și de prințul Harry în autobiografia sa, Spare. Acesta povestește că tatăl său făcea frecvent exerciții recomandate de fizioterapeut, inclusiv poziții de tip „headstand”, pentru a-și ameliora durerile de gât și de spate.

Harry a scris că acestea erau cauzate în principal de accidentările suferite în timpul meciurilor de polo. El amintește și un incident grav din copilăria sa, când Charles a căzut de pe cal și și-a înghițit limba, fiind salvat de intervenția rapidă a unui alt jucător.

În 1990, Charles a fost internat timp de o săptămână după ce și-a fracturat cotul în urma unui accident la polo și a fost supus unei intervenții chirurgicale de aproximativ trei ore.

În paralel, regele Charles urmează tratamentul pentru forma de cancer cu care a fost diagnosticat în februarie 2024. Palatul Buckingham nu a făcut public tipul afecțiunii.

La sfârșitul anului trecut, suveranul a anunțat că evoluția este favorabilă și că programul de tratament urma să fie redus, însă a precizat că boala nu este vindecată complet.

Precizare: Informațiile privind dormitoarele separate provin din surse anonime citate de publicația tabloidă RadarOnline și nu au fost confirmate oficial de Palatul Buckingham.

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