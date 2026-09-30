Diana Buzoianu atacă PSD și AUR, în discursul său din Parlament: „Nu mai puteți să blocați o țară întreagă”

Diana Buzoianu, propusă de USR pentru funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, a lansat miercuri, în plenul Parlamentului, critici dure la adresa PSD și AUR, în timpul dezbaterilor privind învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Buzoianu a susținut că lipsa unor schimbări majore în România, în ultimele decenii, are legătură cu faptul că o parte dintre cei care s-au aflat la guvernare au beneficiat de „un sistem injust”.

„De ce România nu s-a schimbat în ultimele decenii în bine? Pentru că foarte mulți dintre oamenii care au fost la guvernare au fost beneficiarii direcți ai unui sistem injust. Cutii de pantofi, avioane Nordis, vizite la Mykonos, toate bilele pe toate străzile”, a declarat Diana Buzoianu, în Parlament.

Ea a afirmat că, odată cu intrarea USR la guvernare, partidul a încercat să verifice companiile care nu livrează rezultate, privilegiile pe care le consideră nejustificate și serviciile publice care nu sunt prestate corespunzător.

„Și atunci au început scandaluri cu PSD. Au început blocaje cu PSD. Și ați ajuns inclusiv să dărâmați un guvern cu prietenii dumneavoastră de la AUR”, a spus Buzoianu, adresându-se parlamentarilor PSD.

În discursul său, ministrul propus pentru Mediu l-a criticat și pe liderul PSD Sorin Grindeanu, afirmând că social-democrații au avut la dispoziție cinci luni pentru a forma o majoritate și pentru a negocia o alternativă politică.

„Au trecut 5 luni. Ați avut timp și să vă faceți majorități, și să vă faceți jocuri politice, și să vă faceți toate negocierile. Nu ați reușit. Au picat toate. Astăzi a venit momentul să recunoașteți că nu mai puteți să blocați o țară întreagă doar pentru că ați promis voi unor baroni locali că, indiferent de situație, voi vă întoarceți în câteva zile la guvernare”, a afirmat Buzoianu.

Diana Buzoianu a enumerat printre prioritățile noului Executiv restructurarea unor companii, atragerea fondurilor europene și intensificarea controalelor în instituțiile publice.

„Un guvern cu putere deplină nu este un moft politic, este o condiție ca reformele să poată continua”, a mai declarat aceasta.

La final, Buzoianu l-a ironizat pe liderul AUR, George Simion, după discursul susținut de acesta în Parlament: „Ați încercat să faceți un discurs un pic mistic, așa, de guru. Nu v-a ieșit, dar mai aveți șanse să încercați”.

Parlamentul s-a reunit miercuri, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi favorabile. Cabinetul este susținut de PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună aproximativ 170 de parlamentari, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul.