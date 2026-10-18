Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au dezlănţuit haosul la protestele din Italia

Italienii au ieşit în stradă din cauza salariilor mici, dar s-a ajuns la zeci de răniți, magazine devastate și confruntări cu poliția şi minori arestaţi. Cuvântul zilei este „maranza”, un termen peiorativ folosit pentru tinerii de la periferia oraşelor, extins acum şi la imigranţi.

1/10 Distrugerile provocate de protestele din Italia Foto: AFP

Sâmbătă, 17 octombrie, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari, facturi suportabile și investiții în spitale, școli și universități. În cele mai multe orașe, manifestațiile au continuat şi duminică şi au fost paşnice. La Milano, Torino și Bologna, însă, grupuri de tineri cu fețele acoperite au aruncat obiecte în polițiști, au spart vitrine și au intrat în magazine, transformând protestele sociale în scene de violență care au continuat și duminică.

Au fost răniți membri ai forțelor de ordine și civili, iar mai mulți minori au fost duși la sediile poliției sau arestați.

1/2 proteste italia 03 social media jpg Foto: social media

Manifestațiile, organizate de mișcarea „Italia in Piazza”, au pornit de la nemulțumiri legate de prețurile alimentelor, carburanților și energiei, dar și de salariile considerate insuficiente și de problemele din sistemele publice de educație și sănătate.

Pe străzi au ajuns însă și adolescenți care nu păreau interesați de revendicările organizatorilor, ci mai degrabă de confruntări, distrugeri și imaginile pe care le puteau publica pe rețelele sociale.

De la protest la jafuri și violenţe

În Milano, peste 5.000 de persoane s-au adunat în Piazza del Duomo, în jurul orei 15:00. Studenți, adolescenți și părinți însoțiți de copii au purtat pancarte prin care cereau ca banii publici să fie folosiți pentru sprijinirea familiilor, nu pentru cheltuieli militare.

Tensiunile au izbucnit după ce marşul a ajuns pe via Broletto, în apropiere de via San Tomaso. Mai multe grupuri au început să arunce cu pietre, petarde și alte materiale pirotehnice în polițiștii echipați pentru intervenții antirevoltă.

Forțele de ordine au încercat să disperseze grupurile violente și să împiedice ruperea cordoanelor de securitate, însă confruntările s-au extins către Piazza Cordusio, Piazza Duomo și Galleria Vittorio Emanuele II.

Au fost avariate stații de transport public, vitrine și geamurile unor clădiri istorice, iar în apropierea Domului a izbucnit un incendiu într-o zonă de șantier. Mai multe magazine și-au tras obloanele, în timp ce turiștii și trecătorii au asistat la scenele de haos.

Potrivit bilanțului Agenției Regionale pentru Urgențe din Lombardia (AREU), 25 de persoane au fost rănite, dintre care zece membri ai forțelor de ordine.

Aproximativ 50 de persoane au fost duse la sediul poliției pentru identificare și verificări, aproape jumătate dintre acestea fiind minore, potrivit informațiilor apărute în cursul serii.

Cine sunt „maranza”

În relatările presei din Italia și în mii de postări distribuite pe rețelele sociale, un nume a revenit constant în legătură cu violențele: „maranza”.

Termenul este folosit pentru a descrie, adesea peiorativ, grupuri de tineri, în special adolescenți din cartierele periferice, asociați cu un anumit stil vestimentar și cu comportamente provocatoare şi, mai noi, imigranţii.

În descrierile care circulă online, „maranza” au de obicei între 12 și 20 de ani, poartă haine negre, hanorace cu glugă și uneori cagule, ascultă rap sau trap și folosesc intens TikTok. Unii comentatori compară termenul cu „tamarri”, o etichetă peiorativă folosită în Italia încă din anii ’80 pentru tineri considerați ostentativi sau lipsiți de maniere.

În cazul incidentelor de la Milano, martorii au relatat că unii adolescenți au venit din cartierele periferice, iar alții au călătorit cu trenul din zonele Brescia, Bergamo, Varese și Pavia. Mai mulți s-ar fi îndreptat spre centrul orașului după ce au văzut pe TikTok imagini cu primele confruntări.

Grupurile erau formate, în general, din trei până la zece persoane. Unii tineri au fost surprinși lovind vehicule ale carabinierilor, aruncând obiecte spre polițiști sau spărgând vitrinele şi furând. Printre magazinele vizate s-au numărat Foot Locker și alte magazine de articole sportive, inclusiv Nike și Decathlon.

Alţii păreau preocupați să-și filmeze acțiunile. În timp ce în apropiere se foloseau gaze lacrimogene, unii își făceau selfie-uri cu pietre în mâini sau înregistrau videoclipuri cu filtre amuzante, pe care le-au publicat ulterior online.

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Reacţii la „fenomenul Maranza”

Reacțiile din mediul virtual au fost împărțite. Unii utilizatori au încercat să explice comportamentul tinerilor prin excluziunea socială și diferențele economice, în timp ce alții au cerut măsuri dure și expulzarea din Italia a celor pe care îi consideră responsabili. Mesaje precum „Afară cu ei din Italia acum!” au circulat alături de înregistrări ale distrugerilor.

Au fost însă şi dintre cei care le-au luat apărarea. Acesta a avertizat asupra prăpastiei dintre bogați și săraci, despre care spune că poate alimenta nemulțumirea socială.

„Cine sunt maranza? Sunt tineri cu vârste între 12 și 20 de ani, care locuiesc la periferia orașelor.

În anii ’80, erau numiți „tamarri”, un cuvânt peiorativ pe care l-am auzit folosit și la adresa mea.

Maranza ascultă muzică rap, se îmbracă mai ales în negru și sunt foarte furioși pentru că nu pot avea lucrurile de care se bucură copiii din familiile înstărite.

Maranza nu au un lider care să-i reprezinte. Folosesc rețelele sociale, în special TikTok, pentru a-și exprima furia și pentru a se îndemna unii pe alții la revoltă.

Ieri și astăzi, Milano a fost luat cu asalt de acești tineri, care au devastat centrul orașului, au jefuit magazine și supermarketuri.

Acum este ușor să-i condamni și să-i judeci, dar eu aș încerca să înțeleg cauzele acestei suferințe sociale.

Mulți au fost identificați și apoi eliberați, însă acești tineri vor continua să vandalizeze proprietăți publice și private până când se va găsi o soluție.

Iar soluția poate veni doar prin dialog, ascultare și ajutor. În caz contrar, violențele vor continua.

Nu vreau să țin discursul tipic al celor care încearcă să-i scuze pe toți, ci unul cât se poate de realist.

Această stare de rău social există și nu se manifestă doar la Milano sau în Italia. Ea se resimte și în Franța și Spania.

Atenție să nu creăm oameni incapabili să se integreze în societate. Atenție să nu adâncim atât de mult prăpastia dintre bogați și săraci. Astăzi sunt o mie, mâine ar putea fi un milion”, atrage atenţia un utilizator.

Alte postări au pus accentul pe responsabilitatea individuală și pe necesitatea ca autoritățile să-i sancționeze pe cei care au vandalizat spații publice și private.

Minori reţinuţi la Torino şi Bologna

La Torino, protestatarii s-au adunat în Piazza Castello. În timpul manifestației, grupuri de tineri îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite au provocat tensiuni şi violenţe.

Incidentele au continuat în apropierea gării Porta Nuova. Un grup de tineri a intrat în librăria Feltrinelli și a aruncat pe jos cărți și obiecte de mobilier. Poliția a reţinut 12 persoane, dintre care zece minori, iar autoritățile urmau să stabilească implicarea fiecăreia în incidente.

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La Bologna, manifestația a început pașnic în Piazza Minghetti, dar situația s-a schimbat după ce un grup s-a îndreptat spre gară. În Piazza Medaglie d’Oro, tineri cu fețele acoperite au aruncat cu pietre, sticle, fumigene și garduri metalice în direcția forțelor de ordine.

Zeci de biciclete puse la dispoziție printr-un serviciu de închiriere au fost răsturnate, iar polițiștii și carabinierii au intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Potrivit bilanțului comunicat în seara de 17 octombrie de autoritățile locale, patru minori au fost arestați, fiind acuzați de opunere de rezistență în formă agravată.

De asemenea, 36 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți sau au suferit contuzii. Pentru dispersarea grupurilor violente au fost folosite peste 400 de dispozitive cu gaze lacrimogene.

Giorgia Meloni condamnă violențele

Premierul Giorgia Meloni a condamnat atacurile asupra polițiștilor și distrugerile, subliniind că dreptul de a protesta nu justifică violența.

„A manifesta este un drept. A devasta orașele noastre nu este”, a transmis șefa guvernului, cerând partidelor de opoziție să condamne fără echivoc incidentele.

Vicepremierul Antonio Tajani a criticat o parte a opoziției de centru-stânga, pe care a acuzat-o că alimentează tensiunile politice şi, la rândul său, Matteo Salvini a folosit un limbaj dur la adresa grupurilor violente și a celor pe care îi consideră susținătorii acestora.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a ţinut să puncteze distincția între revendicările celor care au ieșit pașnic în stradă și acțiunile celor care au atacat forțele de ordine sau au provocat distrugeri.

El a spus că nemulțumirile sociale sunt de înțeles, dar nu pot justifica violențele, și a avertizat asupra riscului ca incidentele să fie exploatate în scop electoral în loc să fie abordate problemele economice care au declanșat protestele.

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească responsabilitățile celor identificați sau arestați pentru violențe, discuția despre fenomenul „maranza” continuă să se desfășoare în spațiul public şi discursul împotriva imogranţilor, mai ales a celor marocani să se radicalizeze.