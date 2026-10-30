Zeci de mii de persoane participă vineri la manifestații organizate în mai multe orașe din Italia, în contextul unei greve generale convocate de sindicatul USB. Protestatarii au denunțat creșterea costului vieții, politicile guvernului condus de Giorgia Meloni, războiul și planurile de reînarmare.

Marșurile au avut loc în zeci de orașe, printre care Roma, Milano, Napoli, Torino, Veneția și Palermo. La manifestații au participat muncitori, elevi, studenți și părinți, în timp ce forțele de ordine au fost mobilizate în număr mare, de teama unor incidente violente similare celor înregistrate în ultimele săptămâni, scrie presa din Italia, citată de Agerpres.

Grupurile studențești au explicat că protestele reprezintă și un gest de solidaritate cu docherii din peste 40 de porturi din zona mediteraneană și din Europa, care și-au întrerupt activitatea pentru a denunța comerțul cu arme, militarizarea infrastructurii și implicarea porturilor în operațiuni de război.

Manifestanții au criticat, de asemenea, creșterea prețurilor la chirii, utilități și produse de bază, în condițiile în care salariile nu mai țin pasul cu scumpirile. Studenții au atras atenția asupra condițiilor precare de muncă, contractelor temporare și diminuării serviciilor publice, susținând că noile generații sunt tot mai afectate de dificultățile economice.

Protestele au fost marcate și de incidente. La Napoli au fost incendiate fotografii ale premierului Giorgia Meloni și ale ministrului Educației Superioare, Anna Maria Bernini. La Padova, demonstranții au incendiat o fotografie a ministrului Educației, Giuseppe Valditara.

La Torino, două containere cu bălegar au fost răsturnate în fața primăriei, iar în cursul dimineții au izbucnit altercații între protestatari și poliție.

Protestatarilor li s-a cerut să nu poarte glugi sau căști de protecție. Foto: X/@ultimoranet

Autoritățile au intensificat măsurile de securitate în mai multe orașe. La Roma, protecția a fost sporită în jurul Colosseumului, în timp ce Domul din Milano a beneficiat de măsuri speciale de securitate.

Pe fondul violențelor care au marcat manifestațiile anterioare, în special la Milano, protestatarilor li s-a cerut să nu poarte glugi sau căști de protecție, pentru a facilita identificarea persoanelor implicate în eventuale incidente.