Șeful statului a trimis miercuri către CCR o sesizare privind o prevedere a Codului Penal care reglementează sancțiunile pentru acte sexuale cu minori și care a fost declarată neconstituțională de magistrați. Este vorba despre o prevedere din Codul Penal, care reglementează sancțiunile în cazurile de acte sexuale cu un minor, cu vârstă sub 14 ani.

CCR analizează un memoriu al președintelui Foto: Inquam Photos/Octav ganea

În cadrul examinării excepției de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 220 alin. (5) lit. e) din Codul penal, în forma introdusă prin Legea nr. 217/2020, Administrația Prezidențială a fost adus în discuție un memoriu de tip Amicus Curiae, referitor la protecția penală a copiilor împotriva abuzurilor sexuale.

Miza dezbaterii este importantă: constituționalitatea prevederilor care stabileau limite de pedeapsă mai ridicate pentru adulții care comiteau acte sexuale cu minori sub 14 ani.

Potrivit reglementării aplicabile în perioada 2020–2023, fapta era sancționată cu închisoarea de la 5 la 12 ani, în timp ce limitele generale de pedeapsă prevăzute pentru aceeași infracțiune erau de la 2 la 9 ani.

„Încheierea reține, la pagina 5, că „delimitarea realizată de legiuitor a formelor de răspundere penală între major și minor are un caracter pur teoretic, neexistând nicio situație în care minorul să răspundă penal conform alin. (2) al art. 220 C.pen. în limitele de la 2 la 9 ani închisoare. Ca atare, agravarea răspunderii penale în cazul subiectului activ major, conform alin. 5 lit. e), apare ca fiind artificială”, iar la pagina 6 că „legiuitorul ar fi putut majora limitele de pedeapsă prevăzute la alin. (2) al art. 220 C.pen. la 5 ani minimul special și 12 ani maximul special, fără reglementarea elementului circumstanțial agravant al alin. 5 lit. e), iar rezultatul ar fi fost același”. Ambele fragmente conțin o critică dedusă dintr-o comparație, prima între alin. (2) și alin. (5) lit. e) din același articol, precum și cu regimul măsurilor educative aplicabile minorului, iar a doua presupune modificarea limitelor unui text care nu face obiectul sesizării”, se arată în precizările Administrației Prezidențiale.

Jurisprudența Curții Constituționale este constantă în sensul că o asemenea critică este inadmisibilă.

„Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011 a reluat din Decizia nr. 1433/2010 considerentul potrivit căruia examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozițiile constituționale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele, întrucât, procedându-se altfel, „s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, deși fiecare dintre dispozițiile legale este constituțională, numai coexistența lor ar pune în discuție constituționalitatea uneia dintre ele”. Formularea care privește expres compararea unor prevederi „dintr-o lege” apare în Decizia nr. 527/2017, pct. 18, într-o excepție invocată în parte din oficiu: „examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozițiile constituționale pretins violate, iar nu compararea unor prevederi legale dintr-o lege ori a prevederilor mai multor legi între ele și raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori principii ale Constituției”. Curtea a statuat astfel în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, mai arată Administrația Prezidențială.

Memoriul Amicus Curiae reprezintă o opinie juridică transmisă unei instanțe de către o persoană sau o organizație care nu este parte în proces, cu scopul de a contribui la clarificarea unor aspecte relevante pentru soluționarea cauzei.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată în anul 2021 de Judecătoria Cluj-Napoca, într-un dosar în care un tânăr de 21 de ani era acuzat de întreținerea unui act sexual cu o minoră în vârstă de 13 ani. Instanța a apreciat că diferența de tratament penal ar putea ridica probleme din perspectiva principiului egalității în fața legii.

Deși prevederile contestate au fost abrogate începând cu 1 ianuarie 2024, acestea continuă să producă efecte în cauzele care vizează fapte comise în perioada în care erau în vigoare.

Dezbaterea are implicații importante pentru protecția drepturilor copilului, dar și pentru modul în care sunt aplicate normele de drept penal în dosarele privind abuzurile sexuale asupra minorilor.

Miza este ca interesul superior al copilului și obligația statului de a asigura protecția efectivă a minorilor să fie luate în considerare în analiza constituționalității prevederilor legale.