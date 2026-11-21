Zeci de mii de studenți, elevi și tineri angajați au participat vineri la manifestații organizate simultan în peste 20 de țări europene, într-o amplă mobilizare împotriva creșterii costului vieții, a subfinanțării educației și a majorării cheltuielilor militare. Protestele au avut loc în mai multe capitale și orașe importante, iar în Italia acțiunile au fost însoțite de o grevă generală. La Londra, manifestația studenților a fost întâmpinată de un contra-protest al unor grupări de extremă dreapta, iar zece persoane au fost arestate.

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Mobilizarea de vineri, 20 noiembrie, a fost organizată de peste 50 de grupuri și organizații de tineret, sub sloganul „Fight for our future” („Luptăm pentru viitorul nostru”). Potrivit coaliției Youth Strike, acțiuni de protest au fost planificate în aproximativ 400 de orașe, în cadrul a ceea ce organizatorii au descris drept una dintre cele mai ample mobilizări coordonate ale tinerilor din ultimii ani. Relatările CNN indică participarea a peste 25 de țări.

Manifestațiile au avut loc în state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Grecia și Slovacia. Participanții au denunțat scumpirea locuințelor și a traiului de zi cu zi, taxele universitare tot mai mari, condițiile dificile din sistemele de educație și reducerea finanțării serviciilor publice. O altă nemulțumire majoră a fost creșterea bugetelor pentru apărare, despre care protestatarii spun că se face în detrimentul investițiilor în educație, sănătate și protecție socială.

Organizatorii au formulat cinci direcții principale de revendicare: oprirea militarizării și a serviciului militar obligatoriu, investiții consistente în educație și servicii sociale, solidaritate cu Palestina, măsuri pentru combaterea crizei climatice și justiție socială, dar și o schimbare profundă a sistemului actual.

Unul dintre organizatorii italieni, Alessandro di Miceli, a declarat că manifestațiile urmăresc revendicarea „dreptului la un viitor mai bun și demn”. Deși solicitările concrete diferă de la o țară la alta, acestea sunt strâns legate între ele, a explicat el.

La rândul său, Leonor Chico, organizatoare din Portugalia, a afirmat că tinerii trebuie să se mobilizeze pentru propriul viitor, deoarece nimeni nu va face acest lucru în locul lor.

„Guvernele ne arată în fiecare zi că nevoile generației noastre nu sunt o prioritate pentru ele”, a spus aceasta.

Italia, printre țările cu cele mai ample manifestații. Sindicatele au declanșat o grevă generală

În Italia, protestele au avut loc la Roma, Milano, Genova, Bologna și în alte orașe, iar mobilizarea studenților a fost susținută și de CGIL, cel mai mare sindicat din țară, care a organizat o grevă generală împotriva politicilor economice ale guvernului condus de Giorgia Meloni.

Potrivit sindicatului, manifestații au fost organizate în peste 100 de piețe din Italia, inclusiv în Piazza del Duomo din Milano. Liderul CGIL, Maurizio Landini, a susținut că peste un milion de persoane au participat la proteste, însă această cifră nu a putut fi confirmată independent.

La Roma, Genova, Bologna și Milano, participanții au cerut oprirea reînarmării și direcționarea unor fonduri mai mari către serviciile publice. Printre mesajele afișate s-au numărat „Bani pentru școli, nu pentru război” și „Vrem să trăim fără costuri ridicate”.

Landini a descris manifestațiile drept un moment important, în care tinerii au ieșit în stradă nu doar în Italia, ci în întreaga Europă, și a apreciat că solicitările pentru schimbare sunt tot mai puternice.

Și în Germania au avut loc manifestații. Aproximativ 1.000 de studenți au protestat la Berlin, exprimându-și îngrijorarea față de posibilitatea revenirii serviciului militar obligatoriu. La Hamburg, aproximativ 4.000 de persoane au participat, potrivit poliției, la un protest organizat sub sloganul „Gen Z regelt” („Generația Z preia inițiativa”).

În Franța, la manifestații s-au alăturat și membri ai mișcării „vestelor galbene”, ale cărei proteste au zguduit țara în 2018 și 2019. Acțiunile de vineri au venit după mai multe săptămâni de manifestații în diferite state europene, pe fondul nemulțumirilor legate de costul locuințelor, funcționarea serviciilor publice și inegalitățile sociale.

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Ciocniri între grupuri rivale la Londra. Zece persoane au fost arestate

La Londra, sute de elevi și studenți au ieșit în stradă în cadrul acțiunii internaționale de protest. Aproximativ 300 de persoane au participat la manifestația din centrul capitalei britanice, la care s-au alăturat și susținători ai cauzei palestiniene, notează publicația britanica The Standard.

Participanții au purtat pancarte prin care cereau salvarea învățământului superior, reducerea costurilor studiilor și încetarea războaielor. Printre mesajele afișate s-au numărat „Nu războiului, rasismului, crizei climatice și capitalismului” și „Tinerii se unesc împotriva rasismului, războaielor, minciunilor și corupției”.

Manifestația a fost întâmpinată de un contra-protest organizat de grupări de extremă dreapta în apropierea Cenotafului, monument dedicat militarilor britanici căzuți în războaie. Participanții la această acțiune au susținut că vor să „protejeze” monumentul. Poliția a format un cordon de aproximativ 50 de agenți pentru a ține cele două grupuri separate, iar ulterior a impus restricții privind desfășurarea protestelor în zona Whitehall.

Printre cei prezenți la contra-manifestație s-a numărat și liderul UKIP, Nick Tenconi, fotografiat în timp ce încerca să rupă un steag palestinian și afișa un steag al Cavalerilor Templieri. La protestul studenților au participat organizații precum Socialist Students, Stop the War Coalition, Young Greens și Socialist Worker Student Society.

Poliția Metropolitană a anunțat că zece persoane au fost arestate în urma manifestațiilor de vineri. Arestările au vizat mai multe infracțiuni, printre care agresarea unor membri ai serviciilor de urgență, agresiune simplă și încălcări ale legislației privind ordinea publică. Toate persoanele arestate se aflau în custodia poliției, potrivit unui purtător de cuvânt al instituției.

Protestul studenților s-a încheiat în jurul orei 16:00, fără alte incidente majore raportate, iar polițiștii au permis redeschiderea circulației pe străzile din zonă.

Nemulțumirile legate de costul educației au fost exprimate și de participanți. Mo Harrington, un student de 17 ani, a declarat pentru The Standard că taxele și cheltuielile de trai fac tot mai dificil accesul la universitate. Acesta a comparat situația actuală cu cea a bunicii sale, care a beneficiat de studii universitare gratuite și de sprijin financiar pentru întreținere.

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„Nu cred că voi putea ajunge la universitate. Mi-ar plăcea să merg la UAL, dar s-ar putea să fiu nevoit să mă mulțumesc cu un curs pentru adulți din cauza costurilor”, a spus tânărul.

La manifestația din Londra au luat cuvântul și reprezentanți ai sindicatelor și ai organizațiilor politice, printre care Daniel Kebede, secretarul general al sindicatului NEU, Eddie Dempsey, secretarul general al GMT Union, parlamentarul John McDonnell și Jo Dowbor, copreședintă a Young Greens.

Tinerii reclamă lipsa perspectivelor și se tem pentru viitorul lor

Dincolo de problemele legate de educație și cheltuielile militare, revendicările participanților reflectă nemulțumiri mai largi, precum șomajul, criza climatică și temerile privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. O parte dintre protestatari au criticat și pozițiile guvernelor față de războiul din Gaza, cerând solidaritate cu palestinienii și încetarea conflictelor.

Organizațiile participante susțin că o generație marcată de pandemia de COVID-19, schimbările climatice și războaiele din Ucraina, Gaza, Sudan și Iran se teme că deciziile politice actuale îi vor limita perspectivele de viitor. În opinia manifestanților, guvernele acordă prioritate înarmării în detrimentul investițiilor în servicii publice și în condițiile de trai ale populației.

Adam Powell-Davies, liderul național al organizației britanice Socialist Students, a declarat că tinerii nu vor accepta în tăcere reducerile bugetare din școli, colegii și universități, în timp ce pentru cheltuielile militare sunt alocate sume de miliarde.

Shabbir Lakha, reprezentant al Stop the War Coalition din Marea Britanie, a descris mobilizarea drept un pas important pentru construirea unei mișcări internaționale de durată, care să reunească tineri, studenți și angajați în jurul unor revendicări comune.