Victor Ponta a reacționat după ce DIICOT a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au realizat și distribuit fotografii trucate care sugerau o întâlnire secretă între fostul premier, Nicușor Dan și fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025 consideră că persoanele inculpate sunt doar executanți și susține că adevărații inițiatori și finanțatori ai operațiunii nu au fost trași la răspundere.

Cinci persoane, trimise în judecată de DIICOT. Foto: Facebook

Într-o postare pe Facebook, Ponta a catalogat dosarul drept „încă o mascaradă” și i-a criticat pe cei cinci trimiși în judecată.

„Din păcate, eu văd încă o mascaradă. Au fost trimiși în judecată cinci «acari Păun» – cinci papagali care nici măcar n-au reușit să facă un fals de calitate. Orice om de bună-credință s-a prins imediat că pozele erau false (doar Elena Lasconi și Mihai Gâdea au crezut că sunt adevărate)!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier afirmă că cei cinci inculpați nu aveau legătură directă cu competiția electorală și că ar fi fost plătiți de persoane dintr-un staff de campanie pentru a influența scrutinul.

„Problema adevărată e că oamenii ăștia, marii «criminali» acuzați de «grup infracțional organizat», nu candidau la prezidențiale și nu aveau nicio treabă nici cu Nicușor, nici cu Ponta. Au primit o comandă și au fost plătiți de niște responsabili dintr-un staff electoral, ca să ajute un candidat. Noi, cei vizați, am aflat și a cui a fost ideea, și cine a plătit! Dar «la pușcărie» (bineînțeles, cu suspendare) o să meargă niște simpli executanți. O să mai primească niște bani ca să-și țină gura și gata!”, a afirmat Victor Ponta.

În aceeași postare, fostul candidat a asociat dosarul fotografiilor trucate cu anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. El a acuzat autoritățile că nu au prezentat dovezi pe care le consideră concludente pentru decizia de anulare și că nu au făcut publice numele celor care ar fi comandat și finanțat distribuirea imaginilor false în campania din 2025.

„În decembrie s-au anulat alegerile prezidențiale și nimeni n-a prezentat vreo probă serioasă care să justifice anularea. Pe urmă, în 2025, în ultima zi de campanie, au fost lansate și folosite niște poze false cu doi candidați importanți. Și n-o să ne spună nimeni oficial cine sunt adevărații inițiatori și finanțatori! Numai șobolănii, minciuni, aranjamente cusute cu ață albă și adevăruri îngropate! După care ne mirăm că oamenii nu mai au încredere în alegeri, în democrație, în justiție și în statul de drept?”, a conchis Victor Ponta.

Foto: Facebook / Victor Ponta

Cinci persoane, trimise în judecată de DIICOT

Reacția lui Victor Ponta vine după ce procurorii DIICOT – Structura Centrală au anunțat, marți, trimiterea în judecată a cinci persoane, cu vârste între 26 și 53 de ani, la Curtea de Apel București. Acestea sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicarea de informații false.

Potrivit rechizitoriului, în perioada martie-aprilie 2025, gruparea ar fi finanțat și realizat o filmare înscenată pe timp de noapte. Pentru aceasta ar fi fost folosiți actori machiați profesionist și mașini asemănătoare celor utilizate de persoanele publice vizate, iar ulterior chipurile acestora ar fi fost adăugate prin editare video.

La 1 mai 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, cinci fotografii extrase din materialul respectiv au fost publicate pe o rețea de socializare de Elena Lasconi. Imaginile sugerau o presupusă întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.