O operațiune amplă a forțelor de ordine a fost declanșată marți în orașul columbian Cartagena, după ce mai mulți bărbați înarmați au luat ostatice 25 de persoane într-un supermarket. Atacatorii ar fi fugit în magazin după ce au încercat să jefuiască un transport de bani cu ajutorul unui camion blindat, relatează AFP.

1/3 Polițiști columbieni desfășoară o operațiune pentru eliberarea a 25 de ostatici în Cartagena Foto: AFP

Inițial, aproximativ 30 de persoane au fost sechestrate, însă cinci dintre ele au fost eliberate între timp. Potrivit președintelui Abelardo de la Espriella, toate cele cinci persoane eliberate sunt femei în vârstă.

Incidentul a mobilizat numeroși polițiști, iar lunetiștii au ocupat poziții pe clădirile din apropierea supermarketului. Imaginile difuzate de presa columbiană arată persoane ținute la pământ, în timp ce indivizi înarmați cu puști se află în interiorul magazinului.

Potrivit presei locale, bărbații înarmați ar solicita aproape două milioane de dolari, două vehicule blindate și permisiunea de a părăsi zona în siguranță, cu destinația Barranquilla, oraș aflat la aproximativ 130 de kilometri de Cartagena.

Informațiile privind revendicările nu au putut fi verificate independent de AFP. Autoritățile nu au făcut publică identitatea atacatorilor și nici nu au precizat dacă aceștia fac parte dintr-o organizație criminală.

Printre persoanele care ar putea fi captive se numără și angajați ai supermarketului. Tatăl unuia dintre lucrători a declarat pentru AFP că nu a mai reușit să ia legătura cu fiul său.

„Fiul meu este acolo. Nu a plecat de la serviciu și nu răspunde la telefon. Cred că i l-au luat”, a spus Jacob Perez.

Zborurile către Cartagena au fost suspendate temporar

Operațiunea poliției a dus și la suspendarea temporară a zborurilor care urmau să aterizeze pe aeroportul internațional din Cartagena. Traficul aerian a fost reluat ulterior, după ce autoritățile au restabilit condițiile de operare.

În jurul supermarketului au fost instalate cordoane de securitate, iar traficul rutier a fost deviat. Numeroși localnici s-au adunat în apropiere, urmărind intervenția și filmând desfășurarea operațiunii.

Cartagena este unul dintre cele mai importante orașe turistice din Columbia, fiind cunoscut pentru centrul său istoric colonial, stațiunile de pe litoral și portul vizitat de nave de croazieră.

Incidentul are loc într-un moment de tensiune pentru Columbia, la zece ani de la semnarea acordului de pace dintre stat și gruparea de gherilă FARC, care a dus la dezarmarea organizației.

Cu o seară înainte, un atentat cu mașină-capcană a avut loc în orașul Villavicencio. Explozia s-a soldat cu 25 de răniți și a provocat pagube importante mai multor clădiri.

Președintele Abelardo de la Espriella a acuzat o facțiune disidentă a fostei gherile FARC că s-ar afla în spatele atacului. Autoritățile se confruntă astfel cu o serie de incidente violente, în contextul deteriorării situației de securitate în mai multe regiuni ale țării.