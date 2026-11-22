Locuitorii unui sat din comitatul Suffolk, Marea Britanie, au votat în proporție covârșitoare pentru desprinderea simbolică de Regatul Unit, în semn de protest față de planurile Guvernului de a găzdui sute de migranți într-o fostă bază aeriană din apropiere. În urma scrutinului organizat sâmbătă, 94% dintre participanți au susținut declararea independenței localității Barnham.

Au fost mai multe proteste în apropierea fostei baze militare. Foto: X/@MirrorBreaking_

Referendumul simbolic a fost organizat după ce autoritățile britanice au desemnat fosta bază RAF Barnham drept posibil centru de cazare pentru până la 931 de bărbați solicitanți de azil. Propunerea Guvernului a stârnit nemulțumirea localnicilor și a fost urmată de mai multe proteste în apropierea fostei baze militare, notează BBC.

La vot au participat 274 de persoane. Dintre acestea, 257 au susținut desprinderea de Regatul Unit, 16 s-au pronunțat împotrivă, iar un buletin a fost anulat. Rezultatul nu are valoare juridică, însă organizatorii spun că reprezintă un semnal puternic transmis autorităților.

După anunțarea rezultatului, localnicii au prezentat și un steag al noii entități simbolice, reprezentând o pasăre specifică zonei, pe un fundal albastru, culoarea comitatului Suffolk.

Localnicii au prezentat și un steag al noii entități simbolice. Foto: X/@Grouse_Beater

Localnicii vor să declare „independența” satului

John Bauer, președintele consiliului parohial, a anunțat că localitatea se va declara „Bailiwick of Barnham”, o denumire simbolică prin care comunitatea își afirmă autonomia.

Helen Beck, președinta Asociației Rezidenților din Barnham, s-a declarat mulțumită de rezultat, dar și de modul în care s-a desfășurat scrutinul. Aceasta a mai spus că toți locuitorii au avut posibilitatea să își exprime opinia.

„Comunitatea s-a unit în jurul acestui demers și sunt foarte recunoscătoare pentru sprijinul tuturor”, a declarat aceasta.

La rândul său, activistul Ken Jordan a avertizat că acțiunea reprezintă doar începutul unei campanii mai ample. „Este doar începutul, iar adevărata muncă începe mâine”, a afirmat el, explicând că votul a atras atenția asupra nemulțumirilor localnicilor și oferă un punct de plecare pentru demersuri ulterioare.

Barnham este a doua localitate britanică în care locuitorii organizează un astfel de scrutin simbolic. În septembrie, comunitatea din Piddington, comitatul Oxfordshire, a votat, de asemenea, pentru desprinderea de Regatul Unit, în contextul unor planuri privind cazarea solicitanților de azil.

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1/2 La vot au participat 274 de persoane. Foto: X/@Grouse_Beater

Temeri privind siguranța comunității

Planurile Guvernului britanic de a găzdui solicitanți de azil la RAF Barnham au fost prezentate pentru prima dată în luna iunie. Inițiativa face parte din strategia autorităților de a renunța la cazarea migranților în hoteluri, sistem care ar fi costat, la apogeu, aproximativ 9 milioane de lire sterline pe zi.

O parte dintre locuitori susțin că prezența a sute de bărbați în apropierea comunității ar putea afecta siguranța familiilor și a copiilor.

Pat Webb, în vârstă de 69 de ani, a insistat că opoziția localnicilor nu are motivații rasiste, însă se teme că satul va fi copleșit de numărul de solicitanți de azil.

„Femeile din acest sat sunt speriate. Am un cățel pe care îl plimb prin localitate și nu voi mai putea face asta decât dacă vine și soțul meu, pentru că nu voi îndrăzni să ies singură”, a declarat aceasta.

O altă localnică, Patricia Gilson, a spus că principala sa îngrijorare este legată de numărul mare de tineri care ar urma să fie cazați în fostul obiectiv militar și de lipsa unor activități pentru aceștia.

„Mă îngrijorează în special toți acești tineri care nu au nimic de făcut”, a spus ea.

Stephanie Donaldson, în vârstă de 31 de ani, care locuiește chiar vizavi de fosta bază aeriană, a explicat că votul a fost organizat pentru a atrage atenția asupra nemulțumirilor comunității și a temerilor privind siguranța copiilor.

Guvernul britanic nu a luat încă o decizie finală

Scrutinul a atras atenția presei naționale și internaționale. Zia Yusuf, responsabilul pentru afaceri interne al partidului Reform UK, prezent la Barnham în momentul anunțării rezultatului, a declarat că votul arată cât de lipsiți de reprezentare se simt mulți dintre cetățeni.

Deputatul laburist Peter Prinsley, care reprezintă circumscripția din care face parte localitatea, a afirmat că nu este surprins de rezultat. Acesta a anunțat că urmează să discute cu ministrul pentru imigrație, căruia îi va transmite opoziția comunității față de proiect.

Guvernul britanic a precizat că nu a fost luată încă o decizie finală privind utilizarea fostei baze aeriene. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a transmis că autoritățile înțeleg nemulțumirile localnicilor și le analizează cu atenție.