La un deceniu după ce britanicii au pus în mișcare procesul de ieșire din Uniunea Europeană, o reapropiere de UE prinde tot mai mult contur. Premierul Andy Burnham discută acest subiect cu liderii europeni.

Partenerii de negociere von der Leyen, Burnham și Costa: „Un punct de cotitură” Foto: Imagine: Yves Herman/REUTERS

Șocul a fost uriaș în Uniunea Europeană atunci când, în urmă cu zece ani, cetățenii Regatului Unit au votat la limită în favoarea Brexitului, adică a ieșirii țării lor din UE. Între timp, mulți britanici nu mai sunt mulțumiți de rezultat, iar premierul Andy Burnham încearcă să relanseze relațiile cu Uniunea Europeană.

În acest scop, liderul în vârstă de 56 de ani s-a deplasat vineri la Bruxelles. „Un parteneriat mai strâns cu Europa este benefic pentru oamenii muncii, pentru Regatul Unit și pentru Europa”, a declarat Burnham înaintea plecării sale.

Potrivit Downing Street, sediul guvernului britanic, obiectivele sunt reducerea costurilor, menținerea prețurilor alimentelor la un nivel scăzut și crearea de oportunități pentru tineri. În centrul discuțiilor se află îmbunătățirea vieții cetățenilor britanici.

Ușile UE rămân deschise

Primele măsuri concrete au fost discutate la summitul dintre Burnham și liderii UE de la Bruxelles. Chiar de la început a devenit clar că Uniunea Europeană continuă să mențină deschise canalele de dialog cu Regatul Unit.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, l-au primit călduros pe premierul britanic. Deocamdată însă, proiectul de apropiere se concentrează pe pași mici și concreți. Printre subiectele discutate s-au numărat cooperarea mai strânsă în domeniul comerțului și mobilitatea transfrontalieră a tinerilor.

„Marea Britanie și Europa împărtășesc valori comune, interese comune și același context global”, a declarat Burnham. „Într-o lume tot mai periculoasă, suntem mai puternici împreună. Un parteneriat mai strâns cu Europa este benefic pentru oamenii muncii, pentru Regatul Unit și pentru Europa.”

Guvernul laburist de la Londra speră în primul rând să simplifice din nou comerțul cu UE. Acest lucru ar urma să stimuleze economia britanică și să reducă costul vieții.

În domeniul politicii climatice, sistemele de comercializare a certificatelor de emisii ale UE și Regatului Unit ar urma să fie conectate, ceea ce ar aduce beneficii atât industriei, cât și comerțului.

Acordul privind mobilitatea tinerilor este deosebit de important pentru UE. Acesta ar permite tinerilor să locuiască timp de până la trei ani în cealaltă parte, pentru a studia sau a munci.

O nouă apropiere între Marea Britanie și UE după Brexit?

La summit au fost convenite primele acorduri pentru o colaborare mai strânsă. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului britanic, negocierile privind politica comercială și mobilitatea tinerilor au fost finalizate.

Totuși, discuțiile continuă în anumite domenii. De exemplu, rămâne neclar dacă taxele universitare pentru studenții din UE care învață în universități britanice vor fi reduse.

Burnham a descris acordurile drept „un moment de referință”. „Este o zi bună pentru Regatul Unit. Este o zi bună pentru Europa”, a spus el, adăugând că cetățenii vor beneficia direct de aceste măsuri.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre „un punct de cotitură” în relațiile dintre UE și Regatul Unit.

Critici dure din partea lui Nigel Farage

În contextul apropierii planificate de Uniunea Europeană, susținătorul Brexitului Nigel Farage l-a acuzat pe premier de „trădare”. Liderul formațiunii populiste de dreapta Reform UK este considerat unul dintre principalii artizani ai ieșirii Regatului Unit din UE, proces finalizat în urmă cu aproape șapte ani.

„Nu avem nevoie de nicio uniune politică pentru a face afaceri și pentru a menține relații bune cu vecinii noștri”, a declarat Farage pentru BBC. „Aceasta este trădarea pe care Burnham o comite astăzi.”

Potrivit lui Farage, este „absolut clar” că apropierea treptată de UE va conduce foarte curând la o dezbatere privind readerarea Regatului Unit la Uniunea Europeană sau menținerea în afara acesteia.

Un lucru este însă clar la Bruxelles: ieșirea Marii Britanii din UE nu urmează să fie anulată, cel puțin deocamdată.

Burnham a declarat miercuri în Parlamentul de la Londra că acordul Brexit „nu a fost suficient de bun pentru Regatul Unit”. „Acesta este pur și simplu un fapt, iar majoritatea covârșitoare a populației știe acest lucru.”

Săptămâna trecută, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a descris Brexitul drept „o traumă”. Acum se încearcă, cel puțin parțial, vindecarea rănilor lăsate de această decizie.

Ioachim Alexandru - DW