Femeie amendată după ce a căzut într-o groapă din carosabil și a ajuns la spital. Sancțiunea a creat controverse în Italia: „Bătaie de joc”

O femeie din localitatea italiană Capurso, provincia Bari, a stârnit controverse după ce, la câteva săptămâni de la o căzătură într-o groapă din carosabil, în urma căreia a avut nevoie de îngrijiri medicale, a primit o amendă din partea poliției locale.

Femeia a fost sancționată pe motiv că ar fi circulat pe carosabil Foto: arhivă Shutterstock

Incidentul s-a petrecut pe 29 septembrie, în jurul orei 10.35, în apropierea intersecției străzilor Fratelli Cervi și Labriola, relatează publicația italiană La Rampa.

Femeia se întorcea de la cumpărături și, potrivit mărturisirilor sale, s-a împiedicat într-o groapă din carosabil pe care nu a observat-o deoarece avea mâinile ocupate cu sacoșele.

În urma căzăturii, s-a lovit la mandibulă, gât și cap, fiind preluată de un echipaj medical și transportată pentru îngrijiri.

Amendă de 34 de euro după accident

Surpriza a venit câteva săptămâni mai târziu, când femeia a primit prin aplicația oficială a administrației publice o amendă în valoare de 34 de euro (redusă la 26,20 euro în cazul achitării în termen de cinci zile).

Nemulțumită de sancțiune, femeia și-a exprimat indignarea pe rețelele sociale.

„Mă simt jignită. Pe lângă pagubă, și bătaie de joc?”, a scris aceasta.

De ce a fost sancționată

Potrivit procesului-verbal întocmit de poliția locală, amenda nu a fost aplicată pentru că femeia nu ar fi observat groapa, ci pentru faptul că se deplasa pe carosabil, deși în zonă exista trotuar.

În document se arată că aceasta mergea pe strada Fratelli Cervi „în ciuda existenței unui trotuar pe partea dreaptă, în direcția sa de deplasare”.

Anchetatorii locali au consemnat de asemenea că femeia a căzut „din cauza poziționării unui picior pe un capac (n.r. de canalizare”).