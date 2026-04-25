Crater imens pe un bulevard central din Slobozia. Cum a apărut groapa în carosabil

O porțiune de asfalt de pe Bulevardul Unirii din centrul municipiului Slobozia s-a surpat brusc, sâmbătă, 25 aprilie. Apariția craterului a necesitat intervenția de urgență a autorităților pentru securizarea zonei și devierea traficului.

Primarul Alexandru Potor a explicat cauza apariției craterului:

„Astăzi s-a produs un incident pe Bulevardul Unirii din Slobozia: o porțiune din asfalt s-a prăbușit. Cauza cea mai probabilă este o defecțiune la sistemul de canalizare, care a dus la spălarea infrastructurii de pământ și balast ce susține carosabilul. Multumesc echipajelor de Pompieri care au intervenit primii pentru evitarea pericolelor!”.

Poliția Locala si Poliția Națională au organizat traficul pentru izolarea zonei și prevenirea unor eventuale incidente, a mai precizat primarul.

„Direcția de Administrare a Domeniului Public și operatorul de apă Urban evaluează în acest moment măsurile necesare pentru reparații urgente. Vă rugăm să circulați cu atenție în zona afectată și să evitați perimetrul, dacă este posibil”, a transmis Alexandru Potor.