Femeie în stop cardio-respirator după ce a fost lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din București. Mai multe linii au fost deviate

Incident grav în Capitală: o femeie a fost rănită joi, 6 noiembrie, după ce un cablu de tramvai s-a rupt și a căzut pe trotuar. Victima este în stare gravă și a fost transportată la spital. Mai multe linii de tramvai din zonă sunt momentan blocate.

Din primele date, femeia este în stop cardio-respirator și a fost transportată la spital.

Potrivit Societății de Transport București (STB), incidentul s-a produs în jurul orei 11:20, la intersecția Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu.

Un camion terț a acroșat firul rețelei electrice de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit femeia aflată pe trotuar, care a fost asistată imediat de un echipaj SMURD.

Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor pe liniile 1, 10, 19, 23, 27 și 49 este momentan blocată.

STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601- între terminalul Romprim și intersecția Obor; 623 – între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

Reprezentanții STB recomandă pasagerilor să evite zona până la reluarea circulației tramvaielor.