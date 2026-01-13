Video Sudul Italiei, zguduit de ceea ce pare a fi căderea unui meteorit. Zgomotul a fost perceput simultan în mai multe localități, ceea ce alimentat neliniștea

O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari. Incidentul s-a produs sâmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano, potrivit thesocialpost.it.

Locuitorii au descris un „boom” sec, atât de intens încât a făcut ferestrele să vibreze, mai ales în zonele rurale.

Fenomenul a generat valuri de reacții pe rețelele sociale, unde oamenii au relatat că, pentru câteva clipe, au crezut că este vorba despre un cutremur. Numai că, în intervalul respectiv, nu a fost înregistrată nicio activitate seismică în Puglia.

Faptul că zgomotul a fost perceput simultan în mai multe localități crescut și mai mult neliniștea.

Pe Internet a fost vehiculată teoria potrivit căreia un fragment de meteorit sau resturi spațiale ar fi pătruns în atmosferă.

Imaginile surprinse de camere de supraveghere din zonă par să arate un fulger intens, asemănător unei explozii luminoase, urmat la scurt timp de o detunătură care a alarmat populația.

Autoritățile nu au oferit nicio explicație oficială. Nu au fost raportate explozii, accidente sau alte evenimente care ar putea justifica fenomenul, ceea ce crește misterul asupra celor întâmplate în câmpurile din apropierea Bari.

Cert este că oamenii au trăit momente de teamă, confruntați cu un eveniment neașteptat și încă lipsit de o cauză certă.

