 Asfaltul s-a surpat sub o mașină, într-o zonă centrală din Constanța | adevarul.ro
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Asfaltul s-a surpat sub o mașină, într-o zonă centrală din Constanța

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Un incident s-a produs luni dimineață pe strada Anghel Saligny din municipiul Constanța, după ce o porțiune de carosabil s-a surpat, iar un autoturism a căzut în groapa formată în urma cedării asfaltului.

Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare pentru securizarea zonei și recuperarea autoturismului rămas blocat cu roata în zona afectată, relatează Ziua de Constanța.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs surparea carosabilului și cauzele care au dus la apariția craterului.

O mașină a ajuns într-o groapă. Captură video FB Cugert Liber Constanța
O mașină a ajuns într-o groapă. Captură video FB Cugert Liber Constanța

Imaginile surprinse la locul incidentului arată că zona de risc era semnalizată improvizat, cu o bandă de plastic prinsă de un copac și un obiect folosit drept marcaj de avertizare.

 Incidentul readuce în atenție starea infrastructurii rutiere și modul de semnalizare a zonelor afectate din municipiu.

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