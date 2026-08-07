Femeia care a înjunghiat cu o foarfecă patru bărbați în centrul Londrei avea probleme psihice: „A început să-i atace din senin”

Femeia arestată după atacul petrecut miercuri în cartierul Covent Garden din centrul Londrei, în urma căruia patru bărbați au fost înjunghiați cu o foarfecă, ar fi de naționalitate română, potrivit unor martori citați de presa britanică. Informațiile nu au fost confirmate de autorități. Între timp, au apărut și noi imagini surprinse de camerele de supraveghere, care o arată pe suspectă părăsind zona imediat după atac.

Înregistrarea publicată de Daily Mail o surprinde pe femeia în vârstă de 47 de ani mergând pe Endell Street, la ora 12:27, la scurt timp după ce ar fi înjunghiat mai multe persoane. Îmbrăcată cu pantaloni maro, un tricou alb și un cardigan bleumarin, aceasta trece pe lângă trecători și persoane aflate la terase, fără să pară agitată.

Poliția Metropolitană a intervenit în câteva minute, iar femeia a fost arestată sub suspiciunea de deținere a unei arme albe și agresiune. La fața locului a fost găsită și ridicată o foarfecă, despre care anchetatorii cred că a fost folosită în atac.

Poliția a anunțat că, potrivit primelor investigații, a fost vorba despre un incident izolat legat de probleme de sănătate mentală.

Martor: „Este româncă”

Informația privind naționalitatea suspectei a fost făcută publică de un bărbat citat de Daily Mail. Acesta a declarat că o cunoștea pe femeie și a susținut că este româncă.

„O cunosc, este româncă”, a afirmat acesta, susținând că femeia ar fi consumat droguri înainte de a ieși pe stradă. Aceste afirmații reprezintă declarații ale unui martor și nu au fost confirmate oficial de autoritățile britanice.

La rândul său, proprietarul unui restaurant din apropiere a declarat că femeia era cunoscută în zonă, deoarece obișnuia să ceară ajutor pe stradă și să frecventeze o biserică din cartier.

Patru victime și un atac

Victimele sunt patru bărbați cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani. Doi dintre ei au fost externați, în timp ce ceilalți doi au rămas internați, însă rănile lor nu le pun viața în pericol.

Un frizer aflat în apropierea locului atacului a povestit că unul dintre răniți a intrat în salonul său plin de sânge și a strigat după ajutor. Acesta spune că a urmărit-o pe suspectă până la sosirea poliției, moment în care femeia l-ar fi amenințat.

Azilul pentru persoane fără adăpost neagă că femeia ar fi fost rezidentă

După apariția unor informații potrivit cărora suspecta ar fi locuit într-un centru pentru persoane fără adăpost administrat de organizația St Mungo's, reprezentanții acesteia au dezmințit informația.

Organizația a transmis că femeia nu era rezidentă a centrului și nici nu a beneficiat de serviciile sale, precizând că niciunul dintre beneficiarii adăpostului nu a fost implicat sau afectat de atac.