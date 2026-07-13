Serviciile de securitate britanice monitorizează partidul populist al lui Nigel Farage în urma unor acuzații de corupție legate de Moscova

Serviciile de informații și agențiile de aplicare a legii din Marea Britanie investighează o serie de acuzații de corupție și infiltrare politică care vizează partidul populist Reform UK. Ancheta sugerează că ramificațiile acestor cazuri ar putea duce până la Kremlin. Recent, foști lideri și donatori ai partidului au intrat în atenția autorităților pentru presupuse legături financiare cu interese rusești și nereguli în declararea fondurilor.

Condamnarea de la care a pornit ancheta

La 26 septembrie 2025, Nathan Gill, fostul lider al partidului Reform în Țara Galilor, a pledat vinovat pentru opt capete de acuzare privind luarea de mită. Condamnarea a survenit în urma unei investigații ample desfășurate de Comandamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliției Metropolitane.

Anchetatorii au stabilit că Gill a primit suma de 40.000 de lire sterline de la Oleg Voloșin, un politician ucrainean pro-rus descris anterior de guvernul SUA drept un „pion” al serviciilor secrete ruse. Plățile aveau scopul de a influența declarațiile publice ale lui Gill în favoarea poziției Rusiei privind evenimentele din Ucraina, scrie Daily Mail.

La acea vreme, liderul Reform, Nigel Farage, și-a exprimat surprinderea, catalogându-l pe Gill drept un caz izolat. Totuși, surse din comunitatea de informații britanică indică faptul că acest caz nu a fost un eveniment singular, ci parte dintr-un efort sistematic al Moscovei de infiltrare a formațiunii politice.

Noi investigații privind donațiile și legăturile externe

În ultimele săptămâni, partidul s-a confruntat cu noi acuzații care au dus la demisia lui Nigel Farage din funcția de parlamentar, acesta optând să își prezinte din nou candidatura în fața alegătorilor din Clacton.

Principalele linii de investigație îi vizează pe :

George Cottrell: Un fost condamnat pentru fraudă fiscală în SUA, care a oferit donații nedeclarate partidului Reform înaintea alegerilor din 2024. De asemenea, poliția analizează două donații separate, de câte 250.000 de lire sterline, efectuate de mama acestuia.

Robert Jenrick: Purtătorul de cuvânt al partidului pentru Finanțe este vizat de o investigație distinctă a Poliției Metropolitane privind donațiile primite în timpul campaniei sale pentru șefia Partidului Conservator din 2024.

Toate persoanele implicate au respins cu fermitate acuzațiile. Jenrick a declarat că informațiile sunt „în întregime false” și a acuzat o încercare a sistemului politic de a bloca ascensiunea partidului.

Conexiunea Muntenegru și interesul MI6

Surse de securitate afirmă că atenția autorităților se concentrează și pe activitățile lui George Cottrell în Muntenegru, stat din fosta Iugoslavie unde acesta își are baza și care a fost vizitat de înalți oficiali ai partidului Reform.

Oficialii britanici consideră Muntenegru un punct sensibil, utilizat frecvent de serviciile de informații rusești pentru operațiuni de destabilizare și spălare de bani din cauza reglementărilor financiare mai permisive din trecut. În august anul trecut, fostul șef al MI6, Sir Richard Moore, s-au deplasat în Muntenegru pentru a discuta cu autoritățile locale despre tentativele rusești de penetrare și destabilizare a rețelelor din Regatul Unit.

Reacția serviciilor de securitate

Reprezentanții comunității de informații britanice resping teoriile unei conspirații interne menite să saboteze partidul Reform, subliniind că monitorizarea a început cu mult înainte ca partidul să obțină succesul electoral actual.

„Noi nu monitorizăm direct Ukip sau Reform, ci monitorizăm acțiunile Rusiei de urmărire și infiltrare a acestor partide”, a explicat o sursă de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate.

Conform evaluărilor de securitate, Moscova a considerat inițial aceste mișcări politice drept instrumente utile de propagandă și perturbare politică. Însă, pe măsură ce Reform a început să fie perceput ca un potențial partid de guvernământ în ultimele 18 luni, eforturile de infiltrare ale Kremlinului s-au intensificat, declanșând un răspuns proporțional din partea agențiilor de securitate națională ale Marii Britanii.