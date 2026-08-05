 Atac șocant în centrul Londrei: patru bărbați au fost înjunghiați de o femeie fără adăpost. „A început să-i atace din senin” | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atac șocant în centrul Londrei: patru bărbați au fost înjunghiați de o femeie fără adăpost. „A început să-i atace din senin”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Momente șocante în centrul Londrei: patru bărbați au fost înjunghiați miercuri, în zona turistică Covent Garden. O femeie de 47 de ani, fără adăpost, a fost arestată de polițiști sub suspiciunea de agresiune și deținere a unei arme albe. 

Poliția a arestat-o pe atacatoare Foto: x
Poliția a arestat-o pe atacatoare Foto: x

Atacul avut loc pe Endell Street, o stradă cunoscută pentru restaurantele și localurile sale, unde numeroși oameni se aflau la masă în momentul atacului. Victimele, cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani, au fost găsite cu răni provocate prin înjunghiere și transportate la un centru specializat pentru traumatisme majore, potivit The Guardian.

Poliția Metropolitană a transmis că, deocamdată, nu există informații suplimentare privind gravitatea rănilor suferite de cei patru bărbați.

„O femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată sub suspiciunea de deținere a unei arme ofensive și agresiune. Ea a fost dusă în custodia poliției, unde rămâne”, au precizat autoritățile.

Inițial, poliția anunțase că trei persoane au fost rănite în atac, însă ulterior numărul victimelor a fost actualizat la patru.

Intervenție de urgență în centrul Londrei

Serviciul de Ambulanță din Londra a mobilizat mai multe echipaje la locul incidentului, inclusiv o ambulanță, un paramedic aflat într-un vehicul de intervenție rapidă, un ofițer de intervenție și elicopterul medical al Londrei.

„Am tratat patru pacienți la fața locului și i-am transportat pe toți la un centru pentru traumatisme majore, ca prioritate, pe cale rutieră”, a declarat un reprezentant al serviciului de ambulanță.

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar oamenii aflați pe stradă au fost îndepărtați din apropierea locului unde a avut loc atacul.

„Am văzut cu toții agitația, oamenii fugeau. A fost complet întâmplător, pur și simplu oameni aleși la întâmplare. Dintr-o dată a început să-i înjunghie”, a spus un martor.

Bărbatul a afirmat că femeia suspectată era cunoscută în zonă.

O văd tot timpul, este o persoană fără adăpost. Merge pe stradă cerând ajutor, vizitează biserica de la capătul străzii. Poliția a reacționat imediat, au arestat-o pe loc”, a mai spus martorul.  

Localnicii o recunoșteau pe femeia arestată

Matt Bishop, în vârstă de 42 de ani, angajat la o firmă de consultanță din apropiere, a declarat că a văzut o femeie aflată într-o confruntare cu mai mulți polițiști.

„Am văzut o femeie care avea un conflict cu trei ofițeri de poliție și care flutura o armă”, a spus el.

Managerul unui restaurant din zonă a afirmat, de asemenea, că o recunoaște pe femeia suspectată.

„Este adesea pe stradă. Am mai văzut-o făcând lucruri de genul acesta. Recent s-a certat cu o persoană și a aruncat o sticlă de vodcă pe jos, iar aceasta s-a spart în fața restaurantului”, a spus acesta. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Alertă în Mamaia. O dronă a fost găsită în mare, în dreptul plajei Loft. Autoritățile au securizat zona
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
Singurul lucru pe care și-l reproșează Meme Stoica după începutul de sezon al FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Tragedie: a murit pe teren, după ce a fost lovit de fulger
digisport.ro
image
Orez cu linte și ceapă caramelizată – o rețetă simplă și plină de savoare
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
observatornews.ro
image
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
La ce oră este cel mai ieftin să pornești mașina de spălat. Cât poți economisi într-un an
playtech.ro
image
Cum arată gazonul sintetic pe care se joacă Universitatea Craiova – KuPS! Premieră pentru olteni
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
digisport.ro
image
Final de drum pentru Celia și soțul ei! Artista confirmă despărțirea: „Am lăsat tot greul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ninge ca-n povești, la început de august! Oamenii schiază pe străzi
romaniatv.net
image
Alertă pe litoral! Turiștii au fost scoși de urgență din apă
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
Lia Savonea a pus problema „excesului de dezbatere juridică”, la interviurile pentru Înalta Curte. O candidată admisă a propus limitarea prin lege a comentariilor presei și societății civile în privința deciziilor instanțelor
actualitate.net
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”
click.ro
image
Fetiță de nouă ani, găsită moartă în timpul unei ieșiri cu cortul. Tatăl ei, acuzat de crimă
click.ro
image
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?