Video Explozie puternică într-un local din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unei explozii produse sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, într-un local din Madrid.

Deflagraţia s-a produs în jurul orei 15:00, pe strada Manuel Maroto, și a afectat atât localul, cât și clădirea de locuinţe aflată deasupra acestuia, precum și un bar din imediata apropiere, relatează El Pais, citând autorităţile spaniole.

O parte din portalul adiacent și unul dintre pereţii barului s-au prăbușit, fapt ce a creat iniţial confuzie privind locul exact al exploziei.

La faţa locului au intervenit 13 echipaje ale Protecţiei Civile, 17 echipaje de pompieri și mai multe unități medicale de urgență. Poliția a blocat complet strada Manuel Maroto, iar agenții au început redirecționarea traficului.

Pompierii lucrează în continuare pentru degajarea molozului, în timp ce echipele medicale au transportat răniţii la spitalele din zonă. Potrivit autorităţilor, cauza exploziei urmează să fie stabilită, dar primele date indică o posibilă acumulare de gaz.

Potrivit unei prime informări a serviciilor de urgență, bilanţul iniţial indica 14 răniți, însă numărul acestora a crescut pe măsură ce echipele de intervenție au identificat mai multe victime.