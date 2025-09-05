Balenene ucigașe a avariat mai multe ambarcațiuni în ultimele săptămâni, de-a lungul coastei spaniole, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare.

O mică populație de orci a dezvoltat în ultimii ani o înclinație să distrugă bărcile din largul Peninsulei Iberice, în sud-vestul Europei. Cercetătorii încă studiază acest comportament, dar consideră că orcile sunt mai degrabă jucăușe decât agresive, potrivit Live Science.

Un astfel de incident a avut loc pe 21 august, când orcile au smuls cârma unei bărci cu pânze germane în estuarul Vigo din Galicia. Orcile au continuat apoi „să se joace cu barca cu pânze”, pe care au lovit-o în timp ce era remorcată în siguranță.

Garda Civilă din Pontevedra, o agenție spaniolă de aplicare a legii, a distribuit un videoclip cu salvarea velierului pe platforma socială X și a scris că „orcile au atacat mai multe ambarcațiuni”.

Nu este clar câte ambarcațiuni au fost avariate înainte de această postare, dar ulterior s-au mai înregistrat incidente.

De exemplu, pe 30 august, cotidianul spaniol Faro de Vigo a raportat că orcile au distrus cârma unei bărci tradiționale cu vele din lemn în largul O Grove, în estuarul Arousa, și au provocat o scurgere într-o altă barcă cu vele în largul Ons, în estuarul Pontevedra.

Valentín Otero, proprietarul navei vizate în O Grove, a declarat că a auzit două lovituri puternice în barca sa înainte de a zări o pereche de orci. Otero și echipajul său au raportat că era o orcă mai mare, de aproximativ 7 metri lungime, însoțită de o orcă mai mică.

„Adevărul este că eram foarte speriați. De fapt, ne-am panicat groaznic, când ne-am dat seama că orcile loveau barca”, a declarat Otero.