O țară din Europa, preferată de turiștii din toată lumea, vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane

Spania a aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea interdicției de fumat. Conform acestuia, fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor va fi restricționat. Țara dorește astfel să controleze mai strict comercializarea și distribuția produselor din tutun.

Guvernul spaniol a adoptat un proiect de lege pentru restricționarea fumatului în locurile publice. Acesta ar putea avea un impact semnificativ asupra turiștilor, potrivit Euronews.

Conform proiectului de lege, fumatul și vapatul sunt interzise în anumite zone exterioare, cum ar fi terenurile de sport, terasele restaurantelor și barurilor.

Proiectul de lege propus ar putea schimba semnificativ experiența turiștilor care vin în număr mare în destinațiile populare din Spania.

Țara este tradițional atractivă pentru turiști nu numai datorită climei și culturii sale, ci și datorită disponibilității produselor din tutun scutite de taxe vamale și prețurilor mici la țigări.

Pe de o parte, noul proiect de lege prevede interzicerea în spațiile exterioare a țigărilor tradiționale și electronice, a pungilor cu nicotină, a produselor pe bază de plante, a narghilelor și a dispozitivelor de încălzire a tutunului și a altor substanțe.

Aceste spații exterioare includ, de exemplu, plajele, terasele restaurantelor și barurilor, stadioanele, centrele sportive, locurile de joacă pentru copii, stațiile de autobuz și instituțiile de învățământ.

Cu toate acestea, legislația propusă vizează și controlul mai strict al comercializării și distribuției țigărilor electronice și a țigărilor vape. Coaliția spaniolă intensifică astfel eforturile generale de reducere a consumului de tutun.

Nu există încă indicii cu privire la data exactă la care aceste măsuri ar putea intra în vigoare. Proiectul de lege trebuie să fie încă adoptat de parlament.

„Vom pune întotdeauna sănătatea publică înaintea intereselor private”, a declarat ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia, în fața reporterilor. „Toată lumea are dreptul să respire aer curat și să trăiască mai mult și mai bine.”

Măsurile propuse se lovesc de rezistența proprietarilor de restaurante și baruri. Aceștia se plâng că gastronomia în aer liber, practică pe tot parcursul anului în Spania, este promovată în mod semnificativ de clienții fumători. Fumatul în spații închise este interzis din 2011.

Europa vrea să restricționeze fumatul în aer liber

Cu această abordare, Spania se alătură vecinilor săi europeni. Recent, în iulie, Franța a înăsprit măsurile împotriva fumătorilor.

Acolo, fumatul în aer liber, inclusiv pe plaje, în parcuri, grădini publice, în fața școlilor, stațiilor de autobuz și a terenurilor de sport, este acum interzis. Cu toate acestea, legislația exclude terasele cafenelelor și barurilor, precum și țigările electronice de la aceste restricții.

Conform statisticilor Ministerului Sănătății locale, în Spania mor anual peste 50.000 de persoane din cauza consumului de tutun, ceea ce înseamnă aproximativ 137 de decese pe zi.

Propunerea aprobată de cabinetul spaniol nu include cerințele privind ambalarea uniformă a produselor din tutun, o măsură care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, a fost deja introdusă de 25 de țări.

