Spania înăsprește legea anti-fumat: mai multe interdicții și sancțiuni pentru părinții ai căror copii minori fumează

Guvernul spaniol a adoptat un proiect de lege anti-fumat, menit să limiteze accesul tinerilor la tutun și să protejeze sănătatea publică, notează Euronews.

Legea ar extinde spațiile fără fum din Spania, ar interzice vânzarea de țigări electronice de unică folosință și ar interzice publicitatea la tutun. De asemenea, ar interzice în mod expres magazinelor să vândă produse din tutun minorilor și ar amenda părinții acestora dacă sunt prinși fumând.

Fumatul și vaping-ul vor fi interzise în vehiculele comerciale, piscine, campusuri universitare, stații de transport public și terasele restaurantelor și barurilor, printre alte locuri în aer liber.

Conform legii propuse, produsele precum țigările electronice, pungile cu nicotină, produsele pe bază de plante și dispozitivele de încălzire a tutunului vor fi tratate în același mod ca țigările tradiționale.

Reforma stabilește trei categorii de infracțiuni

Infracțiunile minore, pedepsite cu amenzi de la 100 la 600 de euro, includ fumatul sau vaping-ul în locuri interzise, nerespectarea regulilor în magazine sau la automatele de vânzare și consumul de tutun către minori, ale căror sancțiuni vor fi aplicate direct părinților sau tutorilor acestora.

Infracțiunile grave, care vor fi sancționate cu amenzi între 601 și 10 000 de euro, variază de la amenajarea de zone pentru fumat în spații neautorizate până la acumularea a trei sancțiuni pentru fumatul în locuri interzise.

Alte încălcări grave includ vânzarea de țigări la bucată sau pachete de țigări cu mai puțin de 20 de unități, distribuirea gratuită a tutunului și permiterea accesului minorilor la automatele care vând produse din tutun.

La cel mai înalt nivel se află încălcările foarte grave, pedepsite cu amenzi între 10.001 și 600.000 de euro. Acestea se referă la publicitatea, promovarea și sponsorizarea tutunului în toate mijloacele de informare în masă. Singura excepție o constituie promovarea în publicațiile profesionale din domeniu.

Guvernul spaniol a declarat că reformele vizează adaptarea reglementărilor țării în materie de tutun la noile forme de consum, consolidarea protecției sănătății publice și reducerea expunerii populației la tutun, în special a tinerilor.

Conform datelor Uniunii Europene, aproximativ un sfert din populația Spaniei cu vârsta de peste 15 ani fumează.