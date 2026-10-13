„Explozie” a chiriilor în destinațiile preferate de ruși: tinerii care fug de război scumpesc locuințele din țările vecine

Chiriile din Georgia și Armenia au crescut cu 20–30% de la un an la altul în timpul verii, pe fondul cererii venite din partea cetățenilor ruși care se tem de un nou val de mobilizare pentru războiul din Ucraina. În Armenia, prețul lunar pentru un apartament cu două camere din capitala Erevan ajunge la 800–900 de euro, în timp ce în Georgia piața chiriilor s-a stabilizat după scumpirile puternice din 2022 și 2023.

Zeci de mii de ruși locuiesc în prezent în Georgia. Foto: Profimedia

Georgia continuă să fie o destinație accesibilă pentru cetățenii ruși, care pot rămâne în țară până la 360 de zile fără viză. O scurtă deplasare într-un stat vecin le permite să reia perioada de ședere. Zeci de mii de ruși locuiesc în prezent în Georgia, unde cererea de locuințe a crescut semnificativ după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

În Tbilisi, chiriile lunare pentru locuințe obișnuite pornesc de la aproximativ 450 de euro și pot depăși 2.700 de euro în cazul apartamentelor mari sau situate în zone exclusiviste. Salariul nominal mediu lunar din Georgia este de aproximativ 750 de euro, potrivit Oficiului Național de Statistică, citat de Euronews.

După un vârf înregistrat în timpul verii, chiriile din Georgia au scăzut și s-au stabilizat, în linii mari. Cele mai mari creșteri au avut loc în 2022 și 2023, când prețurile au urcat cu până la 70%, pe fondul afluxului de cetățeni ruși.

Armenia, sub presiunea cererii de locuințe

Presiunea asupra pieței imobiliare este și mai puternică în Armenia, în special în capitala Erevan. Pe lângă cetățenii ruși, în țară se stabilesc și armeni care locuiau în Rusia și încearcă să evite mobilizarea.

Chiria pentru un apartament cu două camere în Erevan se situează în prezent în jurul valorii de 850 de euro pe lună. Potrivit Comitetului Cadastral din Armenia, prețurile medii ale apartamentelor din blocurile capitalei au crescut cu 2,9% în august față de luna precedentă și cu 23,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cetățenii ruși reprezintă aproximativ 72% din totalul tranzacțiilor imobiliare realizate de cumpărători străini în Armenia. În august, cetățenii străini au participat la 506 tranzacții de vânzare-cumpărare la nivel național, echivalentul a 7,6% din total. Dintre acestea, 70,2% au vizat proprietăți din Erevan.

Cetățenii ruși pot intra în Armenia fără viză și pot rămâne până la 180 de zile pe an. Salariul nominal mediu lunar în țară este de aproximativ 790 de euro, însă veniturile sunt considerabil mai mari în domenii precum IT-ul, finanțele și industria minieră.

Contractele de închiriere trebuie înregistrate la Cadastru, iar o taxă de 10% este, de regulă, suportată de chiriași, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.

Belarus, o altă destinație pentru rușii care pleacă din țară

Belarus a atras cetățeni ruși încă de la începutul invaziei din Ucraina, inițial ca punct de tranzit, apoi ca destinație pentru șederi mai lungi. Cererea pentru închirieri pe termen scurt și mediu a crescut puternic în septembrie 2022, după ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială.

Ulterior, închiderea granițelor europene pentru cetățenii ruși și înăsprirea sancțiunilor au contribuit la creșterea interesului pentru locuințe în Belarus. Rușii pot solicita un permis de ședere temporară, iar contractul de închiriere poate servi drept dovadă a adresei.

Datele Agenției Naționale Cadastrale arată că cetățenii ruși au reprezentat aproximativ 10% din tranzacțiile imobiliare din Minsk în martie, față de circa 2% în 2022. În 2026, cererea rușilor pentru proprietăți rezidențiale în capitala Belarusului a crescut cu peste 10%, iar prețul pe metru pătrat a urcat cu 25,6% de la începutul anului.

Cele mai mari două valuri de emigrare din Rusia de după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina au avut loc în 2022: primul în februarie și martie, iar al doilea în septembrie, după anunțarea mobilizării parțiale.