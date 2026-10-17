 Europa nu mai intră în panică după declarațiile lui Trump. Liderii europeni par să se fi „imunizat”, arată o analiză Politico | adevarul.ro
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Europa nu mai intră în panică după declarațiile lui Trump. Liderii europeni par să se fi „imunizat”, arată o analiză Politico

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Liderii europeni reacționează tot mai puțin emoțional la provocările și declarațiile controversate ale președintelui american Donald Trump, după ce, în ultimul an, au fost nevoiți în repetate rânduri să intervină pentru a limita efectele tensiunilor dintre Washington și Kiev, arată o analiză POLITICO.

Steaguri UE si SUA
UE are o strategie mai pragmatică în relația cu Trump Foto: Shutterstock

Jurnaliștii publicației citate arată că, după un an marcat de crize și intervenții diplomatice de urgență, capitalele europene par să fi adoptat o strategie mai pragmatică în relația cu Donald Trump: mai puțină panică, mai puține eforturi de mediere și mai multă concentrare pe limitarea efectelor deciziilor sale.

Dacă în 2025 lideri precum Keir Starmer și Emmanuel Macron depuneau eforturi intense pentru a reface relația dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, astăzi reacțiile sunt considerabil mai calme, chiar și după noul scandal provocat de acordul privind motorina rusească și solicitarea repetată a liderului american ca Zelenski să renunțe la funcție, se arată în analiză.

Dmitro Kuleba, fostul ministru ucrainean de Externe, consideră că principala explicație este obișnuința.

„Răspunsul principal este că s-au obișnuit cu el”, a declarat Kuleba pentru POLITICO. Potrivit acestuia, liderii europeni „au primit cu toții o doză de imunitate și nu se mai simt atât de speriați cum erau anul trecut”.

Potrivit fostului șef al diplomației ucrainene, un alt motiv este că statele europene sunt preocupate de propriile dificultăți.

„Se îneacă în propriile probleme”, spune Kuleba, adăugând că guvernele europene încearcă mai întâi să înțeleagă cum vor fi afectate de ceea ce face Trump și de „cât de mare va fi nota de plată”.

„Trump își pierde influența”

O perspectivă similară a fost exprimată și de parlamentara italienă Lia Quartapelle, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene.

Aceasta afirmă că liderii europeni nu mai reacționează la fel ca în urmă cu un an deoarece Trump „își pierde influența”.

„Ne-am dat seama că nu poate fi de încredere și că suntem pe cont propriu”, a spus ea, sugerând că eforturile de lobby pe lângă liderul de la Casa Albă nu mai sunt privite drept o soluție eficientă.

Europa încearcă să limiteze efectele, nu să îl convingă

Fostul diplomat american Daniel Fried, care a ocupat funcția de asistent al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, consideră că europenii au înțeles mai bine modul de acțiune al lui Donald Trump.

Cum ar putea pierde SUA controlul global dacă Europa devine independentă militar

„Europenii par să-i fi luat măsura lui Trump”, a declarat Fried.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este acum să „evite ce este mai rău” și să „limiteze daunele în următorii doi ani, cât Trump va rămâne în funcție”.

Diplomatul susține că multe dintre inițiativele promovate de președintele american sunt percepute la Bruxelles drept gesturi cu impact limitat și durată scurtă.

Referindu-se la controversatul acord privind motorina rusească, Fried spune că acesta ar putea avea o viață foarte scurtă, fiind „complet nepractic și discutabil din punct de vedere juridic”.

 „Este complet incoerent și sunt exasperați din această cauză” 

În discuțiile sale cu oficiali europeni, Fried spune că observă o iritare tot mai mare față de lipsa de coerență a politicii americane.

„Trump vrea ca Europa să facă mai mult din punct de vedere militar, dar trebuie să cumpere american”, explică diplomatul. În același timp, Statele Unite spun că nu pot livra suficient echipament militar deoarece au propriile necesități, în timp ce europenilor li se cere să preia o parte mai mare din povara sprijinului pentru Ucraina.

„Este complet incoerent și sunt exasperați din această cauză”, afirmă Fried.

Potrivit acestuia, liderii europeni încearcă tot mai mult să evite situațiile în care par să răspundă imediat oricărei solicitări venite de la Casa Albă.

Kuleba: „Există un tipar”

În ciuda tensiunilor, fostul ministru ucrainean de Externe crede că mulți lideri europeni mizează pe faptul că Trump și-ar putea schimba din nou poziția.

„Există un tipar”, spune Kuleba. Potrivit acestuia, președintele american „lansează un atac de cavalerie, iar apoi se retrage”.

Fostul șef al diplomației de la Kiev spune că așa s-a întâmplat în februarie anul trecut și în noiembrie 2025 și e convins că „asta vom vedea și de această dată”.

Amintim că fostul ministru de Externe al Ucrainei a avertizat recent că Rusia nu ar avea nevoie de o ofensivă militară de amploare pentru a pune la încercare solidaritatea și capacitatea de reacție a NATO. În opinia sa, câteva atacuri cu drone asupra infrastructurii critice din statele membre ar putea fi suficiente pentru a testa alianța.  

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