„Băieți, săpați tranșee”: Kuleba dezvăluie cum SUA au avertizat Ucraina în 2021 despre invazia rusă, dar europenii au ignorat avertismentul

Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat că, în septembrie 2021, Victoria Nuland, pe atunci secretar de stat adjunct al Statelor Unite, le-a transmis lui și lui Andrii Yermak că o invazie a Rusiei era inevitabilă.

Diplomatul ucrainean a declarat că un reprezentant al Casei Albe le-a spus direct că trebuie să „sape tranșee” pentru că Putin va ataca, dar nimeni din lume nu a crezut acest lucru, cu excepția Statelor Unite, scrie focus.

„Victoria Nuland a venit și a spus: «Ei bine, băieți, săpați tranșee». Șoc. Am ieșit. Am vorbit calm și am decis: dacă se întâmplă așa ceva, nu poate fi ascuns. Deci, altcineva trebuie să știe despre asta. Trebuie să vorbim cu europenii. Oare văd și ei același lucru?”, a povestit Kuleba, într-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Gordon.

Fostul ministru a adăugat că, la momentul respectiv, SUA nu au furnizat Ucrainei date specifice despre atac, iar Kievul a decis să adune informații și să le verifice cu partenerii europeni.

„Ne-am îndreptat către europeni. Europenii au spus: «Ce faceți, ce război, nu se va întâmpla nimic, acestea sunt niște intrigi ale americanilor. Calmați-vă, băieți, principalul lucru este – nu provocați Rusia»”, a declarat Kuleba.

Referitor la poziția altor state, diplomatului i-a atras atenția că doar Regatul Unit și Canada au susținut evaluarea americană conform căreia va exista război la sfârșitul anului 2021.

„Ultimele două au făcut-o mai mult din solidaritate anglo-saxonă, decât pentru că au învățat ceva acolo”, a explicat Kuleba.