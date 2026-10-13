„Rusia are nevoie de doar cinci drone” pentru a testa NATO, avertizează fostul ministru ucrainean de Externe: „Putin vă va trage în război”

Dmitro Kuleba, fostul ministru de Externe al Ucrainei, avertizează că Rusia nu ar avea nevoie de o ofensivă militară de amploare pentru a pune la încercare solidaritatea și capacitatea de reacție a NATO. În opinia sa, câteva atacuri cu drone asupra infrastructurii critice din statele membre ar putea fi suficiente pentru a testa alianța.

Dmitro Kuleba a explicat și care sunt obiectivele Rusiei Foto: Telegram

Într-un interviu acordat rețelei Axel Springer Global Reporters Network, Kuleba a susținut că Moscova pregătește populația pentru o confruntare mai amplă cu Europa, relatează Kyiv Post și Politico.

„În Rusia este alimentată o isterie anti-europeană, pe care o interpretez ca pe o pregătire pentru un conflict mai larg cu restul Europei”, a declarat fostul șef al diplomației ucrainene.

Dmitro Kuleba a avertizat:

„Putin vă va trage în război.”

În opinia sa, Kremlinul are nevoie de foarte puține resurse pentru a provoca Occidentul.

„Adevărul este că Rusia nu are nevoie de încă 400.000 de oameni pentru a purta acel război. Are nevoie de cinci drone”, a afirmat acesta.

Fostul ministru consideră că astfel de atacuri limitate, îndreptate împotriva infrastructurii strategice din state membre NATO, ar putea evidenția vulnerabilități ale sistemelor de securitate și ar testa unitatea politică a alianței.

„Putin nu caută pacea”

Kuleba s-a declarat sceptic în privința posibilității ca negocierile să pună capăt războiului din Ucraina. În opinia sa, liderul de la Kremlin nu este interesat nici de un acord și nici de o pauză temporară a ostilităților.

„Nu caută o soluție, nu caută o pauză și nu va exista un moment în care să înceapă să o caute”, a spus Kuleba.

Fostul șef al diplomației ucrainene susține că Vladimir Putin privește relațiile internaționale prin prisma unei logici a victoriei și înfrângerii.

„Pentru el, o soluție benefică pentru ambele părți nu este cea mai bună opțiune. Pentru el, lumea funcționează pe principiul victoriei și al înfrângerii”, a adăugat fostul diplomat.

Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă

Fostul ministru ucrainean de Externe a avertizat și că Ucraina ar putea traversa cea mai grea iarnă de la începutul invaziei pe scară largă, în contextul în care Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice și a serviciilor esențiale.

„Bombardarea orașelor este o consecință directă a eșecului Rusiei de a învinge Ucraina pe câmpul de luptă”, a declarat Kuleba.

„Nu vor doar să stingă luminile în Ucraina. Vor să paralizeze țara”

Fostul ministru a explicat și care este obiectivul Moscovei:

„Nu vor doar să stingă luminile în Ucraina. Vor să paralizeze țara”.

Dmitro Kuleba a subliniat că cel mai grav scenariu ar presupune prăbușirea serviciilor esențiale din marile orașe, inclusiv a sistemelor de electricitate, alimentare cu apă și canalizare.

Cu toate acestea, Kuleba consideră că Ucraina va reuși să depășească perioada rece datorită capacității sale de adaptare.

„Cred că Ucraina este prea mare, prea mobilă și prea adaptabilă. De aceea cred că vom trece peste această iarnă”, a afirmat el, avertizând însă că „prețul va fi mult mai mare decât anul trecut”.