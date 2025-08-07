Ucraina a lansat joi, 7 august, un atac masiv cu drone asupra mai multor obiective militare rusești din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă din 2014. Potrivit serviciului secret al armatei ucrainene, raidul aerian a vizat inclusiv o navă de debarcare de mare viteză și mai multe radare de importanță strategică pentru apărarea aeriană a regiunii.

Una dintre cele mai importante ținte lovite a fost nava Project 02510 BK-16, folosită de Rusia pentru operațiuni de coastă și transport de trupe. Atacul a provocat incendii la bordul navei, conform informațiilor preliminare transmise de autoritățile ucrainene, citate de Kyiv Independent.

De asemenea, dronele au distrus sau avariat mai multe sisteme radar esențiale pentru supravegherea și apărarea spațiului aerian al Crimeei. Printre acestea se numără Nebo-SVU, radar cu rază lungă de acțiune capabil să detecteze rachete balistice; Podlet-K1, sistem destinat identificării țintelor care zboară la joasă altitudine; 96L6E, radar mobil de supraveghere aeriană folosit ca parte a sistemelor S-400.

În urma acestor pierderi, autoritățile ucrainene susțin că forțele ruse au început să camufleze echipamentele militare în structuri sub formă de cupolă pentru a evita alte atacuri.

Una dintre aceste structuri a fost ținta atacului din vârful Ai-Petri, un punct strategic din Crimeea. Potrivit sursei militare ucrainene, acolo erau depozitate echipamente aparținând Regimentului 3 Radio Tehnic al armatei ruse, responsabil cu apărarea aeriană.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că 18 drone au fost doborâte deasupra Crimeei între orele 6:20 și 10:35. Totodată, presa de stat rusă a relatat despre explozii multiple în diverse zone ale peninsulei, fără a oferi detalii clare privind amploarea pagubelor.