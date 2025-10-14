Video Erdogan vrea s-o convingă pe Georgia Meloni să renunţe la fumat. Răspunsul care provoacă „fiori” al premierului Italiei

Cruciada antitutun a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni. În marja summitului de pace din Egipt, Erdoğan i-a promis Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat.

„Arăţi grozav. Dar trebuie să te fac să renunţi la fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, potrivit imaginilor postate de cotidianul italian Il Foglio şi de alte mass-media.

Dar preşedintele francez Emmanuel Macron, care se afla lângă ei, i-a spulberat rapid speranţele lui Erdoğan. „Este imposibil!”, i-a spus el râzând, scrie News.

„Ştiu, ştiu”, a spus Meloni, avertizând însă că renunţarea la fumat ar putea s-o facă mai puţin sociabilă. „Nu vreau să omor pe cineva”, a adăugat ea.

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce renunţase timp de 13 ani. Dar a recunoscut în acelaşi timp că fumatul a ajutat-o să se apropie de alţi politicieni, inclusiv de preşedintele tunisian Kais Saied.