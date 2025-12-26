Video Doi hoți au scos un bancomat dintr-un supermarket din SUA, legându-l cu un cablu de o mașină furată, dar l-au pierdut pe drum

Un jaf s-a încheiat cu un eșec în Texas, Statele Unite. Doi indivizi au încercat să fure un bancomat dintr-un magazin, deși în interior se aflau un angajat și un client. Cei doi hoți au reușit să smulgă bancomatul cu ajutorul unui cablu prins de mașină, dar pe drum s-a desprins și a căzut într-un șanț. Mai mult, polițiștii au stabilit că și SUV-ul folosit era furat.

Incidentul s-a petrecut într-un supermarket din statul Texas și a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum unul dintre suspecți pătrunde cu forța în magazin și leagă un cablu metalic de bancomat, în timp ce celălalt fixează cablul de un autoturism aflat în exterior.

Mașina a demarat în forță, smulgându-l din perete. ATM-ul a distrus mai multe rafturi din supermarket și a rupt ușa de la intrare, provocând pagube semnificative în magazin. Cei doi au fugit apoi cu bancomatul atașat de vehicul, potrivit BBC.

În decurs de două minute de la sosirea poliției, suspecții părăsiseră deja locul faptei.

Planul a eșuat însă la scurt timp, după ce bancomatul s-a desprins pe drum și a ajuns într-un șanț de scurgere, iar hoții au fost nevoiți să fugă fără el. Polițiștii au reușit să recupereze bancomatul, inclusiv seiful acestuia.

Polițiștii au demarat o anchetă și încearcă să îi identifice pe suspecți, existând suspiciuni că aceștia ar fi implicați și în alte jafuri similare comise în regiune. Ulterior, s-a stabilit că SUV-ul de culoare neagră folosit la comiterea faptei fusese furat din orașul Dallas. Mașina a fost abandonată.