search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni

0
0
Publicat:

Trump a glumit la summitul din Egipt cu liderii europeni, unde a „căutat” Canada și a lăudat-o pe Meloni, amintind că a numi o femeie „frumoasă” în SUA este riscant.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început declarațiile din Egipt, după semnarea unui acord de încetare a focului în Gaza, mulțumind unui șir de lideri mondiali, mulți dintre ei fiind prezenți în sală, transmite CNN.

„Unde e Canada, apropo? Unde sunteți?” a spus Trump, referindu-se la prim-ministrul Mark Carney. „El a înțeles importanța acestui moment. A spus: ‘Vreau să fiu acolo.’ Atât de mulți oameni au făcut asta”.

Trump a continuat câteva minute, mulțumind personal liderilor europeni, dar și din țări precum Egipt sau Pakistan. Când a ajuns la Franța, Trump a spus că „și-ar imagina” că Emmanuel Macron „stă undeva în spatele meu”.

Când a realizat că președintele francez nu se află în spatele său, a adăugat: „Nu pot să cred, astăzi adoptați o abordare discretă”.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

El a spus apoi că prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care stătea în spatele său, este o „politiciană foarte de succes”.

„Acum, dacă folosești cuvântul ‘frumoasă’ în Statele Unite despre o femeie, asta înseamnă sfârșitul carierei politice. Dar îmi asum riscul”, a spus Trump. Meloni, fiind vizibil stânjenită în spatele acestuia, a zâmbit la comentariile făcute.

Președintele american a avut, de asemenea, cuvinte de laudă la adresa premierului ungar Viktor Orban, pe care l-a numit „un mare lider”.

„Este un mare compliment pentru ceea ce facem, pentru că ceea ce am realizat este ceva foarte unic și foarte special. Poate că este cel mai bogat și mai puternic grup de națiuni adunate vreodată într-un singur loc, ceea ce este un lucru important”, a spus Trump. „În ultimele zile, am realizat împreună o schimbare care este cu adevărat istorică.”

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Tratamentele de toamnă care salvează pomii de boli și dăunători peste iarnă. Așa asiguri o recoltă bogată pentru anul viitor
playtech.ro
image
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Vinietă de o zi în Bulgaria pentru șoferii de categoria B. Schimbare din 2026
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică