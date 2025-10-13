Video Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni

Trump a glumit la summitul din Egipt cu liderii europeni, unde a „căutat” Canada și a lăudat-o pe Meloni, amintind că a numi o femeie „frumoasă” în SUA este riscant.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început declarațiile din Egipt, după semnarea unui acord de încetare a focului în Gaza, mulțumind unui șir de lideri mondiali, mulți dintre ei fiind prezenți în sală, transmite CNN.

„Unde e Canada, apropo? Unde sunteți?” a spus Trump, referindu-se la prim-ministrul Mark Carney. „El a înțeles importanța acestui moment. A spus: ‘Vreau să fiu acolo.’ Atât de mulți oameni au făcut asta”.

Trump a continuat câteva minute, mulțumind personal liderilor europeni, dar și din țări precum Egipt sau Pakistan. Când a ajuns la Franța, Trump a spus că „și-ar imagina” că Emmanuel Macron „stă undeva în spatele meu”.

Când a realizat că președintele francez nu se află în spatele său, a adăugat: „Nu pot să cred, astăzi adoptați o abordare discretă”.

El a spus apoi că prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care stătea în spatele său, este o „politiciană foarte de succes”.

„Acum, dacă folosești cuvântul ‘frumoasă’ în Statele Unite despre o femeie, asta înseamnă sfârșitul carierei politice. Dar îmi asum riscul”, a spus Trump. Meloni, fiind vizibil stânjenită în spatele acestuia, a zâmbit la comentariile făcute.

Președintele american a avut, de asemenea, cuvinte de laudă la adresa premierului ungar Viktor Orban, pe care l-a numit „un mare lider”.

„Este un mare compliment pentru ceea ce facem, pentru că ceea ce am realizat este ceva foarte unic și foarte special. Poate că este cel mai bogat și mai puternic grup de națiuni adunate vreodată într-un singur loc, ceea ce este un lucru important”, a spus Trump. „În ultimele zile, am realizat împreună o schimbare care este cu adevărat istorică.”