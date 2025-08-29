Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacţionat dur după ce a fost vizată în scandalul fotografiilor private distribuite ilegal pe internet, declarând că este „dezgustată” de situaţie şi cerând femeilor să raporteze imediat site-urile care le încalcă intimitatea.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni le-a cerut vineri femeilor să raporteze imediat site-urile care distribuie fotografii private fără acordul lor, după ce ea însăși a fost vizată, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Italia a fost zguduită în ultimele zile de un scandal al fotografiilor furate ale unor femei.

'Sunt dezgustată de ceea ce s-a întâmplat', a declarat Meloni pentru ziarul Il Corriere della Sera, după ce fotografii ale unor personalități feminine italiene - inclusiv Meloni, dar și lidera principalului partid de opoziție, Elly Schlein - au fost descoperite pe un site pornografic.

'Aș dori să-mi exprim solidaritatea și sprijinul față de toate femeile care au fost ofensate, insultate și a căror intimitate a fost încălcată', a adăugat ea.

Aceste fotografii, dintre care unele erau instantanee din vacanță furate de pe rețelele de socializare, au fost reutilizate în imagini sexiste, însoțite de comentarii vulgare și violente.

Acest forum online, 'Phica' (un termen vulgar pentru vagin în italiană), avea peste 700.000 de abonați.

Site-ul a anunțat joi că se închide, după ce scandalul a izbucnit în urma unei plângeri depuse de eurodeputata italiană Alessandra Moretti, care îi acuză pe utilizatorii săi de încălcarea regulilor.'Phica a fost o comunitate, cu luminile și umbrele sale, dar mai presus de toate cu dorința de a crea un spațiu diferit', a scris site-ul în anunțul său.

Pentru Elly Schlein, aceste site-uri fac parte dintr-o 'cultură a violului' care a devenit 'normalizată' pe internet.

Scandalul a început cu câteva zile în urmă, când mai multe femei au raportat grupul de Facebook 'Mia Moglie' ('Soția mea' în italiană), pe care bărbații distribuiau fotografii adesea degradante cu femei, fără consimțământul lor. În fața protestelor, Facebook a decis rapid să închidă grupul.

'Este descurajant să vezi că, în 2025, încă există oameni care consideră normal și legitim să calce în picioare demnitatea unei femei și să o vizeze cu insulte sexiste și vulgare, ascunzându-se în spatele anonimatului sau al unei tastaturi', a denunțat Meloni, care a cerut ca cei responsabili să fie identificați și pedepsiți rapid.

'Cea mai bună apărare pe care o avem (...) este să raportăm imediat' aceste acțiuni organelor de drept, a remarcat ea.

Guvernul Italiei pregătește măsuri dure pentru „a combate această barbarie”

Ministrul italian pentru egalitatea de șanse, Eugenia Roccella, a anunțat săptămâna aceasta că guvernul va lua măsuri 'pentru a combate această barbarie a mileniului al treilea'.

Forumul Phica era activ din 2005. Bărbații postau pe site fotografii cu conținut sexual ale fetițelor lor, uneori de doar patru sau cinci ani, conform presei italiene.

Poliția italiană a precizat pentru AFP că a primit 'numeroase' semnalări cu privire la acest site și la altele de când a izbucnit scandalul.

Valeria Campagna, o reprezentantă regională a principalei formațiuni de opoziție, Partidul Democrat (PD, centru-stânga), a declarat vineri pentru AFP că este 'furioasă' și 'dezgustată' să descopere în ultimele zile că fotografii cu ea au fost publicate pe Phica din mai 2024.

Denunțând 'cultura patriarhală care echivalează femeile cu obiecte', ea le-a cerut bărbaților să nu reproducă astfel de atitudini și 'să nu tacă' atunci când sunt martori la ele.

Un site pornografic italian a publicat imagini trucate cu femei celebre, inclusiv cu premierul Giorgia Meloni, stârnind un val de indignare. Aproximativ 4.000 de femei cunoscute au fost identificate drept victime ale acestui tip de conținut deepfake.

Potrivit jurnaliștilor italieni, au fost identificate aproximativ 4.000 de femei celebre care sunt victime ale acestui tip de conținut deepfake.