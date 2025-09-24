search
Italia, dispusă să recunoască statul palestinian doar cu eliberarea ostaticilor israelieni și excluderea Hamas din guvern

Publicat:

Italia ar putea recunoaște statul palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni sunt eliberați și Hamas este exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.

Italia are niște condiții exacte pentru recunoașterea statului palestinian. FOTO: Facebook
Italia are niște condiții exacte pentru recunoașterea statului palestinian. FOTO: Facebook

„Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim prioritățile corecte”, a afirmat Meloni, anunțând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moțiune pe această temă, relatează The Jerusalem Post.

Vorbind la New York, unde participă la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, șefa executivului italian a spus că presiunea internațională ar trebui să vizeze Hamas, nu Israelul, deoarece gruparea „a început războiul și îi blochează sfârșitul prin refuzul de a preda ostatici”.

Guvernul de dreapta condus de Meloni a fost printre cei mai fermi aliați ai Israelului în Uniunea Europeană și a refuzat să urmeze alte state G7 – precum Marea Britanie, Canada și Franța – care au recunoscut luna aceasta statalitatea palestiniană.

Anterior, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut altor țări să recunoască statul palestinian și a reclamat un „genocid” în Gaza, solicitând încetarea focului cât mai curând posibil. „Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovați”, a spus Erdogan în discursul său de la ONU, adăugând că „echipajul genocidului” trebuie tras la răspundere.

În schimb, președintele SUA, Donald Trump, a respins inițiativele aliaților de a susține statalitatea palestiniană în contextul ultimei ofensive israeliene în Gaza.

Europa

