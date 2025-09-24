Italia, dispusă să recunoască statul palestinian doar cu eliberarea ostaticilor israelieni și excluderea Hamas din guvern

Italia ar putea recunoaște statul palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni sunt eliberați și Hamas este exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.

„Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim prioritățile corecte”, a afirmat Meloni, anunțând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moțiune pe această temă, relatează The Jerusalem Post.

Vorbind la New York, unde participă la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, șefa executivului italian a spus că presiunea internațională ar trebui să vizeze Hamas, nu Israelul, deoarece gruparea „a început războiul și îi blochează sfârșitul prin refuzul de a preda ostatici”.

Guvernul de dreapta condus de Meloni a fost printre cei mai fermi aliați ai Israelului în Uniunea Europeană și a refuzat să urmeze alte state G7 – precum Marea Britanie, Canada și Franța – care au recunoscut luna aceasta statalitatea palestiniană.

Anterior, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut altor țări să recunoască statul palestinian și a reclamat un „genocid” în Gaza, solicitând încetarea focului cât mai curând posibil. „Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovați”, a spus Erdogan în discursul său de la ONU, adăugând că „echipajul genocidului” trebuie tras la răspundere.

În schimb, președintele SUA, Donald Trump, a respins inițiativele aliaților de a susține statalitatea palestiniană în contextul ultimei ofensive israeliene în Gaza.