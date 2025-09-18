search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI. Ce cuprinde noua legislație

0
0
Publicat:

Italia a devenit prima țară din UE care aprobă o lege cuprinzătoare privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor.

Italia a aprobat o lege cuprinzătoare privind reglementarea FOTO Arhivă
Italia a aprobat o lege cuprinzătoare privind reglementarea FOTO Arhivă

Guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni a declarat că legislația, aliniată la noul Act european privind IA, reprezintă un pas decisiv în influențarea modului în care inteligența artificială este utilizată în Italia, transmite The Guardian.

Scopul este promovarea unei utilizări „centrate pe oameni, transparente și sigure a IA”, punând accent pe „inovație, securitate cibernetică și protecția vieții private”.

Legea introduce pedepse cu închisoarea între unu și cinci ani pentru răspândirea ilegală de conținut generat sau manipulat de IA, dacă acesta provoacă prejudicii.

Vor exista sancțiuni mai dure pentru folosirea tehnologiei la săvârșirea de infracțiuni, inclusiv fraudă și furt de identitate, precum și reguli mai stricte privind transparența și supravegherea umană în utilizarea IA la locul de muncă și în sectoare precum sănătatea, educația, justiția și sportul.

De asemenea, copiii sub 14 ani vor avea nevoie de acordul părinților pentru a accesa inteligența artificială.

În privința drepturilor de autor, legea prevede că lucrările realizate cu asistența IA sunt protejate dacă pornesc dintr-un efort intelectual autentic, iar activitățile de tip text și data mining vor fi permise doar pentru conținut neprotejat de copyright sau pentru cercetări științifice desfășurate de instituții autorizate.

Alessio Butti, subsecretar pentru transformare digitală, a declarat că legea „aduce inovația înapoi în perimetrul interesului public, orientând IA către creștere, respectarea drepturilor și protecția deplină a cetățenilor”.

Guvernul a desemnat Agenția pentru Italia Digitală și Agenția Națională de Securitate Cibernetică să aplice legislația, care a primit aprobarea finală în parlament după un an de dezbateri.

Referindu-se la tema IA în martie anul trecut, Meloni a spus: „Poate și trebuie să existe o cale italiană în ceea ce privește inteligența artificială, o cale italiană de a o dezvolta și o cale italiană de a o guverna”.

Ea a considerat tehnologia drept „cea mai mare revoluție a timpului nostru”, dar a subliniat că își poate atinge adevăratul potențial „numai dacă este dezvoltată într-un cadru de reguli etice care pun în prim-plan oamenii, drepturile și nevoile lor”.

Legea autorizează alocarea a până la 1 miliard de euro (870 milioane de lire sterline) dintr-un fond de capital de risc susținut de stat pentru sprijinirea companiilor active în domeniul IA, securității cibernetice și telecomunicațiilor, deși criticii susțin că suma este mică în comparație cu investițiile realizate de SUA și China.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, condusă de PSD
fanatik.ro
image
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
playtech.ro
image
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
O cunoscută cântăreață prinsă la furat alături de soțul ei. Parfumuri și elastice de păr
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton la dineul de stat, alături de Donald Trump foto Profimedia, GettyImages jpg
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime