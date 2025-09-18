Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI. Ce cuprinde noua legislație

Italia a devenit prima țară din UE care aprobă o lege cuprinzătoare privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor.

Guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni a declarat că legislația, aliniată la noul Act european privind IA, reprezintă un pas decisiv în influențarea modului în care inteligența artificială este utilizată în Italia, transmite The Guardian.

Scopul este promovarea unei utilizări „centrate pe oameni, transparente și sigure a IA”, punând accent pe „inovație, securitate cibernetică și protecția vieții private”.

Legea introduce pedepse cu închisoarea între unu și cinci ani pentru răspândirea ilegală de conținut generat sau manipulat de IA, dacă acesta provoacă prejudicii.

Vor exista sancțiuni mai dure pentru folosirea tehnologiei la săvârșirea de infracțiuni, inclusiv fraudă și furt de identitate, precum și reguli mai stricte privind transparența și supravegherea umană în utilizarea IA la locul de muncă și în sectoare precum sănătatea, educația, justiția și sportul.

De asemenea, copiii sub 14 ani vor avea nevoie de acordul părinților pentru a accesa inteligența artificială.

În privința drepturilor de autor, legea prevede că lucrările realizate cu asistența IA sunt protejate dacă pornesc dintr-un efort intelectual autentic, iar activitățile de tip text și data mining vor fi permise doar pentru conținut neprotejat de copyright sau pentru cercetări științifice desfășurate de instituții autorizate.

Alessio Butti, subsecretar pentru transformare digitală, a declarat că legea „aduce inovația înapoi în perimetrul interesului public, orientând IA către creștere, respectarea drepturilor și protecția deplină a cetățenilor”.

Guvernul a desemnat Agenția pentru Italia Digitală și Agenția Națională de Securitate Cibernetică să aplice legislația, care a primit aprobarea finală în parlament după un an de dezbateri.

Referindu-se la tema IA în martie anul trecut, Meloni a spus: „Poate și trebuie să existe o cale italiană în ceea ce privește inteligența artificială, o cale italiană de a o dezvolta și o cale italiană de a o guverna”.

Ea a considerat tehnologia drept „cea mai mare revoluție a timpului nostru”, dar a subliniat că își poate atinge adevăratul potențial „numai dacă este dezvoltată într-un cadru de reguli etice care pun în prim-plan oamenii, drepturile și nevoile lor”.

Legea autorizează alocarea a până la 1 miliard de euro (870 milioane de lire sterline) dintr-un fond de capital de risc susținut de stat pentru sprijinirea companiilor active în domeniul IA, securității cibernetice și telecomunicațiilor, deși criticii susțin că suma este mică în comparație cu investițiile realizate de SUA și China.