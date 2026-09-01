Bolojan a discutat cu secretarul general al NATO despre securitatea Flancului Estic și situația din Marea Neagră
Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, 1 septembrie, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră.
„Prim-ministrul i-a mulțumit Secretarului General și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”, transmite Guvernul într-un comunicat.
Cei doi au discutat și despre situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră.
„Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.”
Discuția are loc în contextul în care o dronă căzută în extravilanul comunei Viişoara, din județul Vaslui, a fost găsită marţi dimineaţa, 1 septembrie. Drona ar avea încărcătură explozibilă.
Zona a fost izolată, iar la fața locului au sosit polițiști, jandarmi și un echipaj pirotehnic al SRI. Verificările urmăresc să stabilească tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, nefiind clar deocamdată dacă drona are legătură cu atacul rusesc din noaptea precedentă.