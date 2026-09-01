Bolojan a discutat cu secretarul general al NATO despre securitatea Flancului Estic și situația din Marea Neagră

Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, 1 septembrie, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră.

Mark Rutte și Ilie Bolojan Foto: Gov.ro

„Prim-ministrul i-a mulțumit Secretarului General și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”, transmite Guvernul într-un comunicat.

Cei doi au discutat și despre situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră.

„Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.”

Discuția are loc în contextul în care o dronă căzută în extravilanul comunei Viişoara, din județul Vaslui, a fost găsită marţi dimineaţa, 1 septembrie. Drona ar avea încărcătură explozibilă.

Zona a fost izolată, iar la fața locului au sosit polițiști, jandarmi și un echipaj pirotehnic al SRI. Verificările urmăresc să stabilească tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, nefiind clar deocamdată dacă drona are legătură cu atacul rusesc din noaptea precedentă.