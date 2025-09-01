Preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin au atacat, pe rând, Statele Unite şi Occidentul, luni, la un summit menit să promoveze altă guvernanţă mondială într-o perioadă tulbure.

Xi Jinping a denunțat o „mentalitate de Război Rece” și „acte de intimidare” în curs, în opinia sa, o trimiterea voalată la Statele Unite.

Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul de provocarea Războiului din Ucraina, scrie News.

Xi Jimping a deschis luni dimineaţa Summitul Organizaţiei Cooperării de la Shanghai (OCS) în megalopolistul portuar Tianjin (nord) în prezenţa omologului şi aliatului său rus.

El a apărat această organizaţie drept un nou model posibil de multilateralism, într-o perioadă de tensiuni geopolitice şi comerciale.

El a exaltat un „spirit al Shanghaiului” în momentul în care lumea este „în plină turbulentă şi transformare”.

Liderul chinez a apărat, de asemenea sistemul ONU şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).

„Trebuie să ne opunem unei mentalități de Război Rece şi de confruntare a blocurilor şi actelor de intimidare”, a declarat el, fără să citeze vreodată Statele Unite.

„Trebuie să pledăm pentru o lume multipolară dreaptă şi ordonată şi o globalizare economică care să includă” şi „promovarea unui sistem de guvernanţă mai drept şi mai rezonabil”, a declarat el.

La rândul său, Vladimir Putin şi-a apărat ofensiva în Ucraina.

„Această criză nu a fost niciodată declanșată de către Rusia în Ucraina, ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a declarat Vladimir Putin.

El a imputat-o „eforturilor Occidentului de a antrena Ucraina în NATO”.

Tensiuni mondiale

Şefii de stat şi de guverne ai 20 de ţări s-au reunit la Tianjin, împreună cu ţări partenere şi observatoare la OCS.

Reprezentanţi ai aproximativ zece organizaţii regionale şi internaţionale participă, de asemenea, la acest summit menit să plaseze China în centrul competiţiei strategice.

Evenimentul îi reuneşte de asemenea pe preşedinţii Iranului Massoud Pezeshkian, Turciei Recep Tayyip Erdogan şi Belarusului Aleksandr Lukaşenko, şi pe premierii Indiei Narendra Modi şi Pakistanului Shehbaz Sharif.

Xi Jinping a făcut schimb de amabilități la sosirile acestora cu Putin şi Modi, după care liderii celor zece state membre OCS au pozat într-o fotografie de grup pe covorul roșu.

Summitul - primul de la revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump - este prezentat drept cel mai important prin participarea sa, de la înfiinţarea OCS în 2001.

El are loc într-un context de crize multiple care-i afectează în mod direct pe membrii săi - confruntarea comercială a Statelor Unite cu China și India, Războiul din Ucraina și cearta în dosarul nuclear iranian.

Statele membre OCS reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi 23,5% din PIB-ul lumii.

Organizaţia este prezentată ca o contrapondere a NATO.

În spațiul ei se află numeroase rezerve energetice.

Comunicarea oficială prezintă summitul drept un model posibil de relații internaționale de alt fel,

Ieșire rară a lui Kim Jong Un

Această reuniune deschide o secvenţă în care China intenţionează să-şi manifeste nu doar alonja diplomatică, ci şi puterea de lovitură, prezentându-se ca un pol de stabilitate într-o lume divizată.

Vladimir Putin şi mai mulţi participanţi urmează să asiste miercuri la o demonstraţie a capacităţilor militare ale Chinei, la o mare defilare, la Beijing, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un efectează, cu această ocazie, o rară ieşire din ţara sa. Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliaţi ai Rusiei în Războiul din Ucraina.

Numeroşi aliaţi suspectează Beijingul de faptul că susţine şi el Moscova în acest război.

China invocă însă neutralitatea şi acuză ţările din Occident de prelungirea ostilităților şi înarmarea Ucrainei.

Summitul oferă de asemenea ocazia unei mulţimi de întâlniri bilaterale.

Președintele rus urmează să se întâlnească luni cu omologi săi turc şi iranian şi cu premierul indian.

O întâlnire între Xi şi Putin este prevăzută marţi, la Beijing.