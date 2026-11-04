Elveția va suporta costurile tratamentelor italienilor răniți în incendiul de la Crans-Montana

Elveţia a anunţat miercuri, 4 noiembrie, că va suporta costurile tratamentelor pentru cetăţenii italieni spitalizaţi în urma incendiului izbucnit în noaptea de Revelion 2026 la Crans-Montana, renunţând astfel să solicite rambursarea cheltuielilor din partea sistemului de sănătate italian.

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Într-un efort evident de a calma spiritele, Consiliul Federal (guvernul) elveţian a precizat miercuri, într-un comunicat, că, „având în vedere amploarea şi repercusiunile tragicului incendiu de la Crans-Montana, precum şi sprijinul acordat de Italia în momentul catastrofei”, a decis „că Elveţia renunţă, în mod excepţional, la solicitarea rambursării cheltuielilor medicale victimelor asigurate în Italia”, scrie Agerpres.

Potrivit Consiliului Federal, în urma incendiului produs de Anul Nou în Crans-Montana, 12 victime asigurate în Italia au primit îngrijiri medicale în Elveţia înainte să fie transferate în spitale italiene.

O altă persoană asigurată în Elveţia a primit îngrijiri în Italia.

Acordul dintre Elveția și UE prevede, în mod obișnuit, ca fiecare stat să suporte cheltuielile medicale ale propriilor asigurați tratați în străinătate.

Totuși, în urma unei propuneri a guvernului italian, Elveția a decis să renunțe la recuperarea celor aproximativ 1,5 milioane de franci (1,6 milioane de euro) cheltuiți pentru tratarea victimelor incendiului de la Crans-Montana.

Decizia a fost justificată prin reciprocitate și drept mulțumire pentru solidaritatea arătată de Italia.

Într-un comunicat, premierul italian Giorgia Meloni a transmis că primit „cu mare satisfacţie” această veste, care i-a fost comunicată de preşedintele elveţian Guy Parmelin.

„Sunt mulţumită de această soluţie: nicio cheltuială nu va fi suportată de familii, nici de Italia (...). Îi mulţumesc preşedintelui Parmelin pentru sensibilitatea de care a dat dovadă. Această decizie confirmă soliditatea relaţiei dintre naţiunile noastre”, a adăugat ea.

„Absolut exorbitant”

În aprilie, spitalul din Sion (Valais) a trimis statului italian trei facturi în valoare totală de peste 100.000 de franci elvețieni (109.000 de euro) „pentru o singură zi de spitalizare, pe 1 ianuarie”, a declarat, ambasadorul Italiei la Berna, Gian Lorenzo Cornado.

Ambasadorul consideră aceste sume „absolut exorbitante” și susține că ele „trebuie acoperite fie de LAMal (asigurarea elvețiană de sănătate), fie de cantonul Valais, dar în niciun caz de familii sau de statul italian”.

În cadrul unei întâlniri de vineri cu președintele cantonului Valais, Mathias Reynard, ambasadorul italian a dat asigurări că „statul italian nu va accepta niciodată să suporte costurile îngrijirilor acordate timp de doar câteva ore tinerilor noștri care au fost intoxicați sau arși și care au avut de suferit din cauza iresponsabilității administratorilor localului, unde ieșirile de urgență fuseseră blocate, precum și a autorităților municipale și cantonale care ar fi trebuit să efectueze sau să dispună controalele și nu au făcut-o”.

Incendiul de la barul Constellation din Crans-Montana, produs în noaptea de Revelion 2026, s-a soldat cu 41 de morți, printre care șase italieni, și 115 răniți.