Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Clipele tulburătoare povestite de fotbalistul care a scăpat din infernul Crans-Montana. „Era ca în scenele de război. Am crezut că voi muri!”

Publicat:

Tahirys Dos Santos, fundaș stânga în vârstă de 19 ani al lui Metz, a rememorat drama prin care a trecut după incendiul devastator din Crans-Montana, izbucnit chiar în noaptea dintre ani. Tânărul fotbalist a suferit arsuri grave în timp ce încerca să-și salveze iubita din flăcări, iar începutul lui 2026 s-a transformat într-un coșmar.

Tahirys Dos Santos Foto/X parismatch
Tahirys Dos Santos Foto/X parismatch

Tragedia a avut loc la barul Le Constellation, unde un incendiu pornit în zona subsolului, provocat de artificii aprinse în interior, a scăpat rapid de sub control. Bilanțul a fost unul cutremurător: 41 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 119 au fost rănite.

Aflat la etaj în momentul izbucnirii focului, Dos Santos a reușit să se salveze, însă a suferit răni serioase. Numele său a apărut printre primele victime identificate oficial, fiind și primul sportiv menționat în contextul acestei catastrofe.

„Eram paralizat. Am strigat numele celor doi prieteni...”

În interviuri acordate publicațiilor Paris Match și L’Équipe, jucătorul a vorbit despre săptămânile cumplite care au urmat: transferul la un spital din Stuttgart, apoi revenirea la Metz, unde continuă un proces lung și dificil de recuperare.

Tânărul s-a întors în flăcări pentru a-și salva partenera de viață: „Am crezut că voi muri. Coline a vrut să meargă la toaletă, iar eu m-am dus cu ea. Am ieșit înaintea ei și m-am îndreptat spre ieșire. Atunci am văzut flăcările. Am știut imediat că suntem în pericol. Nu m-am gândit. M-am întors să o iau.

Eram paralizat. Am strigat numele celor doi prieteni ai mei și ale lui Coline. Nu am primit niciun răspuns, a fost îngrozitor. În jurul meu, am văzut cadavre arse. Era ca în scenele de război!.

Tahirys Dos Santos, fundaș stânga în vârstă de 19 ani Foto X / parismatch
Tahirys Dos Santos, fundaș stânga în vârstă de 19 ani Foto X / parismatch

„Pot spune că aș fi fost mort fără ajutorul ei!”

Teama pentru viața sa și a celor dragi, dar și panica din jurul său, l-au făcut pe Dos Santos să-și piardă cunoștința. Ca printr-un miracol, tânărul a ajuns, în cele din urmă, în afara barului, fiind găsit de către amicii săi întins pe jos, pe stradă, cu răni minore.

O studentă, Amandine, a fost îngerul său păzitor în acea seară: Amandine m-a scos și nu știu cum să-i mulțumesc. Pot spune că aș fi fost mort fără ajutorul ei. Am rugat-o să-mi facă poze și să le trimită părinților mei, ca să-i liniștesc și să știe că sunt viu. M-a luat, împreună cu Elliott, un prieten de-ai mei, și m-au urcat în ambulanță. Niciodată în viața mea nu fusesesem într-o salvare!”.

„Durerea era insuportabilă!”

Fotbalistul lui Metz a suferit arsuri la spate, față, mâini și brațe. Cât despre partenera sa de viață, Coline, familia i-a ascuns detaliile despre starea acesteia de sănătate: „Durerea era aproape insuportabilă. Dar mi-am zis că sunt în viață și asta e cel mai important. Nu au vrut să-mi spună imediat cum se simte Coline. Ziceau că este bine, că își va reveni. Cred că au procedat corect. Dacă aș fi știut chiar din prima zi că este în comă indusă medical, aș fi fost devastat.

Eram mereu împreună înainte. Dintr-odată ne-am trezit separați, nici măcar nu puteam vorbi cu ea. Când i-am auzit vocea, m-am simțit imediat mai bine. Acum ne petrecem zilele plictisindu-ne împreună!”.

Dos Santos, în sptalul din Stuttgart Foto/X parismatch
Dos Santos, în sptalul din Stuttgart Foto/X parismatch

„Doctorii mi-au spus că pot juca fotbal din nou. Asta m-a liniștit!”

Starea lui s-a ameliorat vizibil, iar durerile au dispărut aproape complet. Totuși, Dos Santos a fost nevoit să treacă prin mai multe intervenții de transplant, iar senzația de mâncărime la nivelul pielii încă persistă, motiv pentru care poartă frecvent îmbrăcăminte compresivă.

Înțelegerea cu Metz ajunge la final în această vară, însă există șanse mari ca clubul să îi ofere o prelungire, pentru a-i asigura sprijinul necesar în procesul de recuperare: „Vreau să mă însănătoșesc și să ies de aici. Doctorii mi-au spus că pot juca fotbal din nou. Asta m-a liniștit!”.

